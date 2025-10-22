Conductor presuntamente bajo los influjos del alcohol provoca choque contra unidad estacionada en el centro de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Presuntamente bajo los influjos del alcohol a bordo de un automóvil un sujeto provocó un accidente vial tras perder el control e impactar el lado izquierdo de una camioneta estacionada hoy por la mañana en la zona centro de Tampico sin que se registraran daños a terceras personas.

El director de Tránsito y Vialidad de Tampico, Héctor Rodríguez Silva dio a conocer que el individuo circulaba en un automóvil camry rojo a mayor velocidad de la permitida sobre la calle Álvaro Obregón entre Fray Andrés de Olmos y Cristóbal Colón.

«El conductor por su estado inconveniente opuso un poco de resistencia el cual se tuvo que aplicar el código de uso de la fuerza para poderlo asegurar propiamente cuidar la integridad física… yo creo que no era muy alta venía en estado inconveniente con fuerte aliento etílico.»

Rodríguez Silva indicó que el conductor circulaba a mayor velocidad de la establecida en el reglamento vial: «La velocidad permitida el joven venía no respetándola, la velocidad máxima permitida es 40 kilómetros y al momento que iba a llegar al crucero debe haber ido a una velocidad máxima de kilómetros. Afortunadamente chocó metros antes contra un vehículo estacionado ¿qué hubiera pasado si se hubiera suscitado los hechos más adelante donde está el precisamente la hora de los cruces de los peatones e iba a llegar a un crucero… está retenido solamente haciendo examen y se hará responsable la compañía de seguros»

El conductor fue trasladado a las oficinas de la dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico para que se le practicara el examen de alcoholemia, para posteriormente hacerse cargo de los daños materiales a través de su compañía de seguros.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón