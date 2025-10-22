Filtración de agua en laboratorio del CBTIS 103

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En redes sociales circulan fotografías que muestran un laboratorio con agua en el piso, presuntamente al interior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 103.

En las imágenes se observan recipientes colocados para contener el escurrimiento, además de material de laboratorio y un área visiblemente húmeda.

Hasta el momento no existe información oficial por parte de la dirección del plantel ni de autoridades educativas sobre la causa o alcance de la filtración.

La publicación ha generado comentarios entre usuarios que piden aclarar si el incidente ocurrió durante actividades escolares.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón