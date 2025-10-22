Martes movido en Correcaminos

Nueva directiva, regreso de jugadores, canteranos tomados en cuenta… de todo se vivió

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El ambiente en el Centro de Formación de Correcaminos cambió por completo este martes. Tras días de incertidumbre, finalmente comenzó una nueva etapa en el club con la llegada de una administración cien por ciento victorense encabezada por Armando Arce Serna, quien asumió formalmente la presidencia del equipo.

Apenas 24 horas después de su nombramiento, Arce acudió al CEFOR para presentarse ante jugadores, cuerpo técnico y personal del club. Lo acompañó Adrián Martínez de León, conocido como el ‘Güero Tota’, quien también regresa a la institución, ahora en el cargo de vicepresidente. Ambos cuentan con experiencia previa en la directiva universitaria y formaron parte de proyectos que marcaron épocas de reestructuración y crecimiento.

De acuerdo con información del propio club, el nuevo proyecto será presentado de manera oficial este miércoles, donde se detallarán los planes deportivos e institucionales a corto y mediano plazo. Por lo pronto, se adelantó que uno de los principales objetivos será recuperar la identidad del equipo y reconectar con la afición victorense, además de cerrar dignamente el actual torneo y preparar el camino rumbo a 2026.

El movimiento en el CEFOR no se limitó a la parte directiva. En el terreno deportivo, también hubo novedades, pues el defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto regresó a los entrenamientos del primer equipo luego de haber estado separado en las últimas semanas con el plantel de Liga Premier.

Fuentes internas confirmaron que el jugador ofreció disculpas a la directiva y al grupo, y tras una decisión conjunta entre cuerpo técnico y compañeros, recibió el visto bueno para reincorporarse a las prácticas.

Además también se entrenó con 17 canteranos, una situación histórica pues nunca había pasado. Muchos de ellos podrían ser tomados en cuenta para el próximo duelo ante Cancún.

A DETALLE

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO