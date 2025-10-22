Muere victorense tras ser arrollado por el tren a la altura de la colonia Fraternidad.

Personal del centro regulador de urgencias médicas CRUM fueron los encargados de llegar para confirmar el deceso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un hombre residente de la colonia Luis Echeverría Álvarez perdió la vida luego de ser arrollado por el tren a la altura de la colonia Fraternidad a donde presuntamente se dirigía para visitar a sus hijos.

Eran alrededor de las 7:00 de la mañana cuando se recibieron varias llamadas al número de emergencias 911 en las que informaban de un hombre tendido sobre las vías ferroviarias boca abajo y con una pierna mutilada.

Los primeros en llegar a la zona fueron los elementos de la policía estatal que confirmaron la presencia del cuerpo inerte por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Personal del centro regulador de urgencias médicas CRUM fueron los encargados de llegar para confirmar el deceso de esta persona de quien se supo contaba con 52 años de edad.

Una mujer que se identificó como su esposa dijo que era habitante de la colonia Echeverría, pero frecuentemente iba por las mañanas a la colonia Fraternidad ya que es donde viven sus hijos.

«Él vive en la Echeverría, pero a veces por las mañanas venía a ver a sus hijos» detalló la fémina.

Vecinos por su parte mencionaron que pasadas las 5 de la mañana escucharon el paso del tren, pero notaron que en esta ocasión pitó de forma exagerada y ya cuando salió el sol fueron a ver y se percataron de la tragedia.

Los habitantes recordaron también a otras dos personas que tuvieron el mismo desenlace, un joven empleado de la maquiladora Nien Hsing residente de la colonia Amalia G. y otro muchacho que cuando regresaba a su casa después de estar en una fiesta y al cruzar la vía termino siendo aplastado por la mole de acero.

La guardia estatal se encargó de acordonar el área y la unidad general de investigación fue quien realizó el trabajo de campo correspondiente antes de que el fuera trasladado al servicio médico forense.

Fotos y texto por. Alejandro Dávila

Expreso.