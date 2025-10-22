Retiran ‘alerta máxima’ por cresta del río Pánuco en Tampico

La decisión se tomó tras analizar durante más de 20 horas las escalas hidrométricas registradas en el sur del estado y constatar que no hubo lluvias aguas arriba, además del descenso del nivel del Pánuco

TAMPICO, TAM.- El estatus de “alerta máxima” por la cresta del río Pánuco fue retirado esta tarde, luego de la última reunión del Consejo Municipal Extraordinaria de Protección Civil de Tampico, en la que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, informó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas.

El funcionario explicó que la decisión se tomó tras analizar durante más de 20 horas las escalas hidrométricas registradas en el sur del estado y constatar que no hubo lluvias aguas arriba, además del descenso del nivel del Pánuco y la disminución de su carga hidráulica.

“La reunión ha tenido el propósito de levantar la alerta máxima y tiene un fundamento muy importante y serio. Hemos estado monitoreando la avenida del río Pánuco, que fue la tercera más grande de la historia. Temíamos un desbordamiento severo en Tampico y Madero, lo que afortunadamente no sucedió”

Explicó que tras un sobrevuelo realizado junto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se comprobó que las llanuras de inundación estaban prácticamente secas, lo que permitió que el exceso de agua encontrara espacio en lagunas y planicies sin provocar desbordamientos graves.

“El gobernador ha estado al pendiente, me pide lecturas cada hora y comprende muy bien el tema. Hoy tomamos la decisión de levantar la bandera blanca y decir: no nos pasó nada”

Quiroga Álvarez destacó que la combinación de tres factores fue determinante para evitar daños mayores: la llegada de la cresta en un mes menos lluvioso, la existencia de zonas de inundación secas y la coordinación de los tres niveles de gobierno.

El funcionario confirmó que, aunque el riesgo ha pasado, continuará el monitoreo del río Pánuco cada seis horas, “sin alarma y sin alerta máxima”.

Por su parte, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, anunció que se establecerá un protocolo de actuación para que futuras administraciones municipales sepan cómo proceder ante emergencias similares.

“Nos sentimos contentos porque hemos trabajado de manera exhaustiva en la prevención, manteniendo informada a la ciudadanía. Hoy cerramos la contingencia con esta última sesión del Consejo Extraordinario”, expresó.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas reconoció el compromiso de las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; al gobernador Américo Villarreal Anaya; los alcaldes de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo y Altamira, Armando Martínez.

Calificó como “héroes” a los elementos de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Guardia Estatal que participaron en las labores preventivas durante la contingencia.

POR CYNTHIA GALLARDO

EXPRESO-LA RAZÓN