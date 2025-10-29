Atienden 40 denuncias por violencia y robos

Registra Mesa de Seguridad cuarenta denuncias por mes por violencia familiar y robo; se acompaña y asesora a víctimas para que presenten denuncias

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria, José Luis Loperena González, informó que cada mes se reciben en promedio 40 solicitudes de apoyo por casos de violencia familiar y robos.

A las víctimas se les brinda acompañamiento legal para que presenten la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, aunque reconoció que aún persiste la falta de confianza en las autoridades.

“La gente que denuncia sigue siendo muy poca y depende del tipo de delito. En casos de extorsión prácticamente no hay denuncias; los robos son los más reportados, pero aun así no llegan ni al 30 por ciento de los que realmente ocurren”, explicó.

Detalló que, de las denuncias recibidas en la Mesa de Seguridad, aproximadamente la mitad corresponden a robos, y que la respuesta de las autoridades ha sido positiva.

“El porcentaje de efectividad es alto; sin embargo, necesitamos seguir fortaleciendo la confianza ciudadana”, añadió.

Loperena comentó que la percepción de seguridad en Victoria disminuyó apenas 0.5 puntos, cifra que se mantiene dentro del rango aceptable.

“Preocuparía si hubiera caído cinco puntos. A veces la percepción cambia por rumores, publicaciones falsas o información negativa en redes sociales”, señaló.

Advirtió que la percepción de seguridad también influye en la llegada de inversiones.

“La realidad es que no confiamos del todo en la autoridad. La gente que denuncia lo hace con miedo, pero cuando la autoridad les responde, cambia su opinión”, dijo.

Reconoció el trabajo de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Van avanzando. Falta mucho por hacer, pero la coordinación está dando resultados. Lo importante es mantenernos firmes y transparentes para recuperar la confianza ciudadana”, concluyó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN