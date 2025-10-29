Atoran designación de tres consejeros

A tres días de que concluyan funciones tres consejeros del IETAM, el INE no logra acuerdos para designar a sus sustitutos. Consejeros acusan falta de conducción y deficiencias en la negociación interna

TAMAULIPAS, MÉXICO.- A 72 horas de que tres consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) concluyan su periodo, el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha logrado acuerdos para nombrar a quienes ocuparán su lugar.

Ayer, en la reunión de la Comisión de Vinculación no se presentó el proyecto con los nombres que tuvieron mayoría en privado, sino un acuerdo general con los 121 semifinalistas para las 17 entidades que están en proceso de renovación, lo que provocó el enojo de algunos consejeros.

En el caso de Tamaulipas, el 31 de octubre terminan sus funciones los consejeros Deborah González Díaz, Italia García López y Jerónimo Rivera García, quienes fueron designados por el INE en el 2018.

Por lo que a más tardar el viernes, el organismo electoral tiene la obligación de nombrar a sus sucesores de una lista de 24 finalistas.

Los aspirantes que pasaron los filtros fueron entrevistados por los consejeros desde el pasado 2 de octubre. Sin embargo, desde entonces el proceso de renovación no ha avanzado, según denunciaron ayer algunos integrantes del Consejo General del INE.

Los consejeros Dania Ravel y Martín Faz reclamaron que no hubo una conducción responsable ni eficiente para llegar a acuerdos.

Confiaron en que puedan reanudar la negociación y llegar con nombres concretos a la sesión del Consejo General el viernes, de lo contrario, advirtieron, será una votación caótica por tantos perfiles.

«Existió una seria deficiencia en la conducción del trabajo colegiado y en la construcción de consensos para determinar las propuestas. Existió una falta de observancia de las propuestas que ya se habían discutido, no abona al trabajo colegiado y tira por la borda el trabajo logrado», reclamó Ravel.

Incluso, recriminó al presidente de la Comisión, Jorge Montaño, la poca dedicación al tema, pues, balconeó, optó por irse a otros eventos y hasta se reportó enfermó. Ella, ejemplificó, cuando ocupó ese cargo «vaciaba su agenda» para estar disponible.

Faz reclamó que no hubo una conducción «responsable» ni un mecanismo eficiente para la discusión colegiada en la que pudieran contrastar trayectorias, independencia frente a gobiernos estatales, riesgos locales y equilibrar perfiles de acuerdo a su experiencia, lo que, advirtió, siempre se había hecho.

Por el contrario, acusó, la conversación entre consejeros fue atropellada, reiteradamente interrumpida e incumpliendo acuerdos.

«Hago votos para que estos días ese espacio de colegialidad (la mesa privada que tienen los consejeros) sea debidamente atendido y fomentado, tiene que haber ese esfuerzo para realizarlo», afirmó.

En el caso de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral lanzó este año la convocatoria para la selección y designación de las tres Consejerías Electorales que quedarán vacantes. El periodo de los nuevos consejeros será de siete años, iniciando el 1 de noviembre de 2025.

El proceso, que busca garantizar la paridad de género en todas sus etapas, incluyó un sistema de evaluación.

Los aspirantes debieron cumplir con 14 requisitos, entre los que está la ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos, título profesional de licenciatura con al menos cinco años de antigüedad, buena reputación y cinco años de residencia en Tamaulipas (con excepciones para ausencias por motivos de servicio público, educativo o de investigación).

El calendario comenzó con el registro en línea de aspirantes del 27 de marzo al 15 de abril de 2025.

Luego se llevó a cabo la verificación de requisitos, un examen de conocimientos (17 de mayo), un ensayo (14 de junio), una prueba de competencias gerenciales (16 de agosto), y las entrevistas que se llevaron a cabo el 2 de octubre.

Los consejeros que sean designados por el INE deberán tomar protesta este 1 de noviembre.

Por. Staff

Expreso-La Razón