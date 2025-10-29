Beto Granados apartado del poder

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

Si algo ha distinguido en gran medida a decenas de morenistas de altísimo nivel donde se circunscriben familiares, funcionarios de primer y segundo orden principalmente, es la corrupción desmedida, la ambición y codicia entre otras insanas actitudes que contravienen desde luego con sus muy socorrida frase de austeridad ante todo, narrativa, que es hecha añicos sin miramiento alguno por picudos políticos como ADAN AGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, RICARDO MONREAL AVILA, MARIO DELGADO, los hijos del muy mentiroso ex presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ANDRES MANUEL, JOSE y GONZALO LOPEZ BELTRÁN y su hermano PEPIN LOPEZ OBRADOR entre otros. Ejemplos de sus fechorías y corruptelas han sido una y otra vez evidenciadas a montones de diversas maneras, sin embargo y pese a todo, siguen actuando y trabajando como si nada hubiesen hecho incluso, muchos de ellos se dicen atacados y señalados maliciosamente cuando en realidad debieran de ser investigados por su corrupción desmedida por parte de las autoridades judiciales.



Sin embargo queda perfectamente claro y a juzgar por los hechos que ninguna autoridad calificada habrá siquiera de mencionarlos menos ser investigados, tan simple que la protección de la que son objeto proviene desde Palacio Nacional entiéndase la presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, así de fácil.



Lo más triste del caso es que no tan solo a nivel nacional se da y se evidencian al por mayor actos de corrupción también los hay y a gran escala en muchos estados y presidencias municipales, mayormente las encabezadas por el partido en el poder MORENA.



Está demás decir que el evidente y desmedido cinismo que por cierto es una característica de todos estos pillos, también es ya una forma natural de justificar lo injustificable, el caso es que hasta el momento no hay nada ni nadie que ponga freno a su desmedida ambición y raterias, lo más lamentable que no se ve para cuando les amarren y corten las uñas.



En tanto en H. Matamoros peligrosamente van en franco aumento la frivolidad que inyecta a muchos de sus eventos el alcalde ALBERTO GRANADOS FAVILA, la ciudadanía poco a poco exalta sus comentarios debido a los excesos que comete el mentado alcalde de la mano y complacencia de un muy selecto grupo de “colaboradores”.



Lo más deleznable de todo esto que para satisfacer sus frivolidades el edil de aquella ciudad utiliza y derrocha aparentemente millones de pesos como así se ha demostrado, decenas de sitios privados localizados en la ciudad son mudos testigos de lo que sucede. La molestia ciudadana más generalizada por cierto es natural, tan simple que BETO GRANADOS deja para segundo y tercer plano la edificación de obras de beneficio colectivo, el olvido de los servicios básicos como lo son la recolección de basura, bacheo, pavimentación y entrega de apoyos a personas vulnerables son son simplemente letra muerta en la actual administración municipal, pero que tal las francachelas, a todo lo que dan ahi nada falta, así las cosas.



Tan mal andan las cosas en aquella ciudad fronteriza que trasciende que desde la cúpula estatal existe la instrucción de no arrimar ni tantito al círculo del poder al mentado edil, así de ese tamaño.



En tanto el problema de la mala repartición de becas para estudiantes de diversos niveles educativos a las cuales sólo acceden los familiares, amigos, consentidos y picudos será atendido directamente por una comisión compuesta por personas seleccionadas desde lo más alto del poder en Tamaulipas entiéndase el Gobernador del Estado, y tenía que hacer así.



En otro tema para dar pronta respuesta a las necesidades de la población y reforzar la vacunación a los recién nacidos, la Secretaría de Salud dio inicio a la distribución de mil 900 dosis de la vacuna BCG a las distintas unidades de salud.

El titular de la referida dependencia doctor VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO resaltó que luego de las gestiones realizadas ante la federación por parte del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA para la adjudicación de esta tipo de vacuna, llegó una primera remesa la cual se distribuirá entre las unidades hospitalarias y los distritos de salud para el Bienestar, ya que se aplicará a los recién nacidos.

La vacuna llegó a los almacenes centrales para donde será valorada por COFEPRIS antes de ser enviada a los puntos medulares, por lo pronto ya se cuenta con dosis suficientes para continuar con su distribución y se espera concluir en los proximos dos dias, resaltó el Secretario HERNANDEZ NAVARRO.

Asimismo externó que se está a la espera de la llegada de más biológico para obtener una meta de aplicación de 53 mil dosis en este año para el IMSS Bienestar, 41 mil 430 para el IMSS ordinario y 3 mil 660 para el ISSSTE.

Correo: maguilar96hotmail.com