Conductor ebrio choca a familia

El fuerte percance vial entre dos unidades de reciente modelo, se registró frente a la tienda de autoservicio Grand Estación

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas atendieron a una mujer y a dos menores de edad que viajaban con ella en una camioneta, la cual fue impactada por otro conductor que manejaba en estado de ebriedad.

El accidente ocurrió la noche de este martes en el Eje Vial Lázaro Cárdenas, a la altura de la entrada de la tienda de autoservicio “Grande Estación”.

Los socorristas brindaron atención a los ocupantes de una camioneta Chirey.

Por fortuna, las lesiones reportadas no fueron de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Mientras tanto, las autoridades detuvieron al conductor de un vehículo Volkswagen Jetta de modelo reciente.

Testigos confirmaron que en el interior de ese automóvil se encontraban latas de cerveza y que el individuo presentaba signos evidentes de manejar bajo los efectos del alcohol.

Informes preliminares señalan que el hombre circulaba de norte a sur por el Eje Vial, mientras que la mujer y los menores salían de la tienda de autoservicio. Al llegar al cruce, se produjo la colisión.

Agentes de tránsito local acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón