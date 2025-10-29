La estrategia política detrás del Congreso itinerante

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

El Congreso del Estado sesionará este jueves en Tampico, como parte de sus actividades para acercar las labores de los diputados locales a los ciudadanos.

La sesión itinerante se divide en básicamente dos eventos: el primero son las reuniones de trabajo de varias comisiones y el segundo es la sesión del Pleno Legislativo.

Hoy por la tarde, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, se tienen programadas las reuniones de las comisiones de Patrimonio Estatal y Municipal; Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública; Asuntos Municipales; Atención a Grupos Vulnerables; Estudios Legislativos Primera; Igualdad de Género; y Diversidad.

También habrá sesiones de las comisiones de Energía y Cambio Climático; Niñez, Adolescencia y Juventud; Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos Segunda; y Familia.

Ya el jueves al mediodía, las y los diputados locales de Tamaulipas participarán en una sesión del Pleno, en la cual se dará seguimiento a los dictámenes aprobados un día antes en las comisiones.

Aunque para el ciudadano común, que todos los días sale a trabajar para buscar el sustento, la sesión itinerante del Congreso de Tamaulipas puede ser intrascendente comparada con las preocupaciones cotidianas, es un ejercicio saludable desde el punto de vista de la vida democrática.

Aunque en el Poder Legislativo local está muy marcada una mayoría identificada con el oficialismo, al menos el tener un ejercicio de comparecencia en una sesión abierta permite que las y los ciudadanos interesados en ver de cerca el trabajo de sus representantes puedan tener acceso al recinto declarado oficial.

Independientemente de la trascendencia de los dictámenes que se aprueben en las comisiones en esta ocasión, el hecho de que, sin pretexto alguno, todas y todos los diputados locales asistan a las sesiones que se realizarán en Tampico servirá para armarse un criterio acerca de la responsabilidad con la que asumen su encomienda.

Porque no hay que olvidar que, tradicionalmente, el papel de las y los legisladores locales o federales no es precisamente el mejor ante la percepción ciudadana, porque históricamente no se han destacado en su mayoría por la productividad legislativa.

En el caso de Tamaulipas, la presente Legislatura no ha dado motivo de escándalo, como sucedió en la anterior cuando un diputado morenista tuvo expresiones machistas y misóginas lamentables, que se inscriben en la violencia política de género y, aun así, jamás fue reconvenido por sus compañeras y compañeros del Congreso.

Volviendo al tema de las reuniones de las comisiones legislativas y de la sesión plenaria del Congreso tamaulipeco en Tampico, podremos ver cómo los representantes populares cumplen con su trabajo: quiénes se toman en serio esta tarea y estudian los temas a tratar, pero también a quienes solamente van al pase de lista, a sentarse en su curul y cobrar puntualmente sus ingresos.

Como sea, esta sesión itinerante será una oportunidad para que los ciudadanos del sur de Tamaulipas vean la dinámica que se sigue en el Legislativo local y también vayan definiendo su postura ante la posición de sus representantes populares en torno a ciertos temas.

Con esto como antecedente, les será más fácil que, llegado el momento de elegir a los nuevos integrantes del Poder Legislativo o a quienes deseen reelegirse, cuenten con más elementos para decidir conscientemente.

Por la parte política, la sesión itinerante del Congreso es resultado del esfuerzo que ha hecho este año el presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera, para hacer que el Legislativo sea visto de una mejor manera por los ciudadanos.

El acercamiento del Congreso con los ciudadanos busca trascender el discurso y hacer que se note en los hechos un cambio de percepción de su imagen.

La estrategia está bien pensada porque no solo se pretende mostrar un rostro distinto del que tradicionalmente tienen los Congresos en México, sino también que el acercamiento con los ciudadanos busca mantener la vinculación entre ellos y los legisladores, para los compromisos electorales que vienen en 2027 y 2028 en Tamaulipas.

EL PROBLEMA NO RESUELTO DE LOS AGRICULTORES

Desde hace unas semanas, miles de productores agrícolas de diversos estados del país realizan manifestaciones para pedir que el gobierno federal resuelva el problema de los bajos precios de sus productos, que afecta a decenas de miles de familias.

La inconformidad se traduce en bloqueos carreteros que alcanzan ya 33 puntos en diversas carreteras y autopistas de al menos 20 estados del país.

En entidades como Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, donde las actividades agropecuarias son parte esencial de sus economías y de las que dependen decenas de miles de familias, la situación es crítica porque los productores se enfrentan a una complicación que se refleja en un aumento notable de los costos y en una caída en los precios de los productos.

Una de las cosas que los productores agropecuarios buscan, es que el gobierno establezca un precio de garantía que permita sortear la crisis que enfrentan y que tiene al campo mexicano en una posición vulnerable.

Al menos hasta ayer por la tarde, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no había dado una respuesta favorable a los miles de productores agrícolas y pecuarios, que siguen manifestándose en distintos estados del país e inclusive en la Ciudad de México.

El sector agropecuario, históricamente relegado en las políticas públicas de largo alcance, sigue padeciendo del olvido oficial y, pese a su importancia estratégica en la necesidad de tener soberanía alimentaria, vive años aciagos, especialmente en los siete de la Cuatroté.

Parece que primero el compañero Andrés Manuel se olvidó de dar solución a los problemas del “pueblo bueno y sabio”, y ahora las cosas siguen igual.

LA CRISIS DE LAS VACUNAS Y LA INDOLENCIA

Después de cuatro meses de no contar con el biológico en las unidades de salud en la zona sur, por fin ayer comenzaron a distribuirse dosis de la vacuna BCG.

De acuerdo con lo dado a conocer por la Secretaría de Salud, se hicieron gestiones ante el Gobierno Federal para obtener un lote de vacunas que comenzaron a entregarse a centros de salud y hospitales.

Para Tamaulipas se consideraron en esta etapa 37 mil 900 dosis, que están destinadas para aplicarse a recién nacidos.

Para el estado se calcula que se requieren cerca de 100 mil dosis que serán administradas por el sistema de salud pública bajo los esquemas del IMSS, IMSS-Bienestar y el ISSSTE, por lo que la primera remesa, equivalente a un tercio de la meta, es al menos un alivio.

Por. Tomás Briones

