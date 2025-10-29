Las dos querían al muñequito

EL RESBALÓN/ MARIO ALBERTO PRIETO

Nunca faltan los políticos que se mueren y hasta codean por querer salir en la foto, y eso sucedió el día de ayer con dos diputadas de Morena.

Quienes prácticamente se pelearon en plena conferencia de prensa por aparecer junto al Secretario de Seguridad Pública en el país, parecía niñas chiquitas, peleándose un paletón.

Y es que Omar García Harfuch acudió a la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados federales, y después ofreció un encuentro con los medios de comunicación y fue ahí precisamente donde se dio la disputa entre las diputadas Gabriela Jiménez Godoy y Jessica Zaeden, Quiroz, las dos emanadas por Morena.

Todo este circo de las legisladoras empezó, cuando Ricardo Monreal Coordinador en la Camara baja, y Presidenta de la JUCOPO le pidió a Jiménez Godoy, cambiarse de lugar con Jessica Saide, y en el video que todo mundo grabó, se observa cómo se da un jaloneo por querer estar junto a ese funcionario que se ha vuelto prácticamente un muñequito, muy deseado, para las mujeres políticas de este país.

Ese grado y calidad de política tenemos en nuestro país, donde dos legisladoras pelean un lugar junto al Secretario, seguramente para tener una foto que subir a su Facebook o para poder hacer un video para TikTok.

A ninguna de ellas le interesó preguntarle al funcionario, si era verdad o no, que sufrió un doble atentado donde estuvo en riesgo su vida por el trabajo que ha estado realizando en los últimos meses por la seguridad de todos los mexicanos.

Las legisladoras prefirieron discutir por aparecer acurrucadas con Omar García, poco les importó los resultados que ha generado en los últimos meses en materia de seguridad pública .

Después, Ricardo Monreal hasta bromeó con todo esto y y posó en una fotografía, junto a los dos diputadas, donde prácticamente fumaron la pipa de la paz.

Todo este rollo fue muy ridículo, y qué flojera ver perder el tiempo a estas diputados federales, que seguramente cuando llegaron a sus casas, sus esposos, las agarraron a chanclazos.

Cuándo hay tantos temas que preocupan y agobian a los mexicanos. Mientras estas dos legisladores, se la pasan de cotorreo, dando show gratis, y fue muy lamentable que este espectáculo barato, se robaron la nota de los logros que hay en materia de seguridad.

ROCIO NAHLE ANDA MUY CHILLONA

La gobernadora de Veracruz arrancó una conferencia de prensa exigiendo que a Veracruz se le respete y que a ella también.

Y llamó carroñeros a todos aquellos los políticos que se han dedicado a criticar por lo lento y atrasado que actuó este gobierno veracruzano para dar respuesta a las miles de familias afectadas en Álamo, Poza Rica, Tuxpan y muchos otros municipios.

La gobernadora se mostró muy ofendida por los cuestionamientos y las observaciones, se nota que no tolera las opiniones que exponen algunas fallas o errores cometidos.

Las opiniones le han incomodado sobremanera. Nahle, cerró su monólogo de la conferencia de prensa, diciendo que no está para mantener contentillo a los

carroñeros.

Vemos a una mandataria estatal, que busca ser inmune, a lo señalamientos, que no quiere que se le toquen ni con el pétalo de una rosa a su gobierno y eso está muy mal .

Cuándo bien sabemos que dentro de un estado democrático, se debe de tener las puertas abiertas para la crítica, deben de tener madurez política

Y la neta del planeta, si la gobernadora de Veracruz no le gusta que le critiquen mejor que renuncie y que se vaya a su casa porque no existe la vida de “Alicia en el País de las Maravillas”, hay que decirle que tampoco la vida tampoco es color de rosa, así es que se aguante o que se vaya.

A ningún político le queda ofenderse por una crítica de la opinión pública o de la oposición, eso es parte del show, así es que no se anden quejando y no anden chillando .

Por. Mario Alberto Prieto