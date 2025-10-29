Le aventó la de tres toneladas

Chofer de una troca se echa en reversa y arrolla a doñita, quien a pesar de sufrir lesiones rechazó el traslado a un hospital

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una mujer resultó con diversos golpes en la espalda y las piernas luego de ser atropellada la mañana de este martes por el conductor de una camioneta que maniobraba en reversa.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 09:30 horas en la privada Nueva Ciudad Guerrero, en su cruce con la calle Zeferino Fajardo, a un costado de una tienda de autoservicio.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el conductor de una camioneta tipo estacas, la cual transportaba una considerable carga de flores, se echó en reversa para salir de la privada. Sin embargo, no se percató de que una señora de alrededor de 65 años se disponía a cruzar la avenida, impactándola con el vehículo.

Personal de Protección Civil acudió al sitio para brindar los primeros auxilios.

Aunque se consideró necesario su traslado a un centro médico para una valoración médica completa, la afectada decidió no ser hospitalizada.

El conductor, identificado como un comerciante, se trasladaba a la iglesia de San Judas Tadeo para vender las flores con motivo de la celebración del santo patrón.

Agentes de tránsito local acudieron al lugar para levantar el reporte correspondiente y procedieron a esperar a los familiares de la mujer atropellada, con el fin de que las partes involucradas pudieran intentar llegar a un acuerdo.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón