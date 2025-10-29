Muere “Doña Elodia”, la abuelita que abrazó a su esposo para sobrevivir a las inundaciones de Veracruz

Doña Elodia Reyes, que sobrevivió abrazada a su esposo durante la inundación en Poza Rica, falleció tras un paro cardiorrespiratorio, dejando a la pareja separada

VERACRUZ, MÉXICO.- La tarde de este lunes 27 de octubre se confirmó el fallecimiento de Doña Elodia Reyes, la mujer que, junto a su esposo Hilario Reynosa, se convirtió en símbolo de resiliencia durante la inundación provocada por el desbordamiento del río Cazones en el estado de Veracruz, el pasado 9 de octubre.

La pareja, ambos de la tercera edad, se hizo viral en redes sociales al ser captados abrazados mientras intentaban sobrevivir a la fuerza del agua en la colonia Morelos, las imágenes mostraron a la pareja aferrándose el uno al otro, mientras el viejo pescador luchaba por mantener a flote a su esposa, quien no sabía nadar.

La corriente logró separarlos momentáneamente, pero Don Hilario la buscó hasta encontrarla atrapada en un equipo de aire acondicionado. “Mi prioridad era ella”, expresó el hombre en aquel momento, dejando ver la fuerza del amor y la solidaridad entre ambos.

El agua inhabilitó el hogar de Doña Elodia y su esposo

Tras la inundación, la situación de la pareja se complicó, pues su hogar quedó inhabitable, el 15 de octubre, sobrinos de Don Hilario trasladaron a ambos a Naranjos para que recibiera atención y pudieran resguardarse de manera segura, sin embargo, el 19 de octubre decidieron regresar a su domicilio, con la intención de limpiar la vivienda y retomar su vida cotidiana.

Alex Cabrera es su vecino

Créditos: Facebook

Fue entonces cuando Doña Elodia comenzó a sentirse mal, por lo que la pareja para que recibiera asistencia médica y mantuvieran informados a sus familiares. Doña Elodia, quien durante 26 años compartió su vida con Hilario en la humilde casa construida por él, presentó fiebre y fue trasladada al hospital el sábado siguiente a su regreso.

Doña Elodia murió de un paro respiratorio

El estado de salud de Doña Elodia se deterioró con rapidez y este lunes se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio, privando a la pareja de su presencia tras haber sobrevivido juntos a la dramática inundación. Fueron los sobrinos de Don Hilario quienes confirmaron la noticia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.