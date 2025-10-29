Prevén terminar bacheo el 10 de diciembre:Gattás

Estiman dejar arregladas el mayor número de calles de la ciudad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con un avance del 10 por ciento, el plan emergente de bacheo en Ciudad Victoria concluirá a más tardar el 10 de diciembre, con el mayor número de calles rehabilitadas en zonas de alta afluencia vehicular, como rutas del transporte público, áreas comerciales, educativas y de salud, informó el alcalde Eduardo Gattás Báez.

El edil explicó que este martes se realizaron cuatro supervisiones de bacheo con las ocho brigadas que trabajan en toda la ciudad. Entre los puntos visitados se encuentra el fraccionamiento Lomas de Guadalupe, donde se atendió el tramo hasta la gasolinera La Palma, debido al severo deterioro del pavimento.

Gattás Báez destacó que se vigila de manera constante la calidad de los trabajos realizados por las constructoras, con la participación de la Secretaría de Obras Públicas, para garantizar que se cumplan los protocolos establecidos.

“Se revisa el corte, la limpieza, el sellado y la colocación de la carpeta; luego pasa la aplanadora y se sella nuevamente. Estamos haciendo las cosas bien para que el pavimento dure mucho tiempo”, subrayó.

Reveló que, de acuerdo con el calendario de obra, los trabajos deberán estar terminados durante los primeros días de diciembre.

“Estamos calculando que para el 10 de diciembre ya habremos pavimentado la gran mayoría de las calles principales y avenidas de acceso a fraccionamientos y colonias. Se está trabajando parejo, tanto en la zona norte como en la sur, incluyendo colonias de nivel medio”, indicó.

El alcalde recordó que las recientes lluvias afectaron el 70 por ciento del pavimento de la ciudad, aunque reconoció que fueron benéficas.

“Debemos estar agradecidos. Nos llovió en 90 días lo que no había llovido en 15 años, pero Dios fue bondadoso: el agua cayó poco a poco, sin inundaciones ni pérdidas humanas”, resaltó.

Agregó que las empresas constructoras firmaron contratos de garantía sobre las obras.

“Si vuelve a llover fuerte, el pavimento puede afectarse, pero las empresas están respondiendo. Son compañías de la CMIC, las más grandes de Victoria, y eso garantiza que el dinero de Victoria se quede en Victoria”, puntualizó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN