Viento causa daños en distintos puntos de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La entrada de un intenso “evento norte” a causa del frente frío número 11 se dejó sentir este miércoles en Tamaulipas, provocando ráfagas de viento que han causado daños materiales en distintos puntos de la capital.

Autoridades de Protección Civil han reportado múltiples incidentes, principalmente la caída de árboles y postes de luz, que han mantenido en alerta a los cuerpos de emergencia.

En Ciudad Victoria, uno de los casos más significativos se registró frente a la escuela Pedro J. Méndez, en la colonia 18 de Berriozábal y Anaya, donde un árbol de gran tamaño cayó sobre la vía pública.

Incidentes Reportados:

Hasta el momento, se tiene registro de afectaciones en las siguientes ubicaciones:

· Colonia Luis Echeverría: Esquina de calles 11 y 12.

· Colonia Sierra Hermosa: Calle 16.

· Avenida de la Unidad: Frente al fraccionamiento Villas del Carmen.

· Colonia Revolución Verde: Cruce de Martires de Cananea y Galeana.

· Paseo Méndez: Se reportó la caída de un árbol.

· Además, se sumó la caída de un poste y cables de energía eléctrica en una zona pendiente de especificar.

Pronóstico y Recomendaciones:

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) había emitido una alerta previa por el desarrollo de este evento meteorológico, pronosticando vientos con velocidades de hasta 60 kilogramos por hora en zonas urbanas y ráfagas que podrían superar los 90 kilogramos por hora en las costas del Golfo de México.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población:

· Evitar transitar bajo árboles grandes, postes de luz y estructuras publicitarias.

· Revisar y asegurar techos, ventanas y cualquier objeto en patios o azoteas que pueda ser arrastrado por el viento.

· Mantenerse informados a través de fuentes oficiales y extremar precauciones al conducir.

Los cuerpos de emergencia, como en este caso es protección civil, se encuentra ya realizando la remoción basura y partes de los árboles.

Por Alfredo Peña