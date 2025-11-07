Amenazan a maestra y causan pánico en toda la población escolar

Lo que parecía una denuncia desesperada de un padre por una supuesta agresión hacia su hijo, se convirtió en una situación donde la maestra señalada es víctima de una persona con historial de violencia; SET podría tomar acciones, el SNTE brilla por su ausencia y la maestra entabla acción

MANTE, TAMAULIPAS.- La mañana de este jueves 6 de noviembre la tranquilidad se vio interrumpida entre la comunidad escolar de la Escuela Primaria Ricardo J. Zevada en la Colonia Fomento Nacional.

Y es que en su barda, aparecieron «pintas» de consigna en contra de una maestra, por un presunto abuso hacia un menor.

Frases como «con los niños no», «casi matas a mi hijo», así como otras con el nombre de la maestra y la dirección donde habita, estaban pintadas con aerosol sobre la barda frontal de la citada institución educativa.

Hasta ahí, parecía un caso de maltrato de una maestra hacia el menor y el reclamo desesperado de un padre.

Sin embargo, fueron propias madres de familia que se encontraban en el plantel, quienes aseguraron que la maestra aludida en las pintas no es la victimaria, sino la víctima.

Aseguran que todo comenzó en el hogar del niño supuestamente maltratado, quien está a cargo de sus abuelos pero tiene un padre violento que culpó a la profesora por presuntamente provocar que a su hijo, le suministraran un medicamento.

«Es una persona violenta, está claro que fue él quien hizo esto, está el nombre del niño en la barda, el de la maestra y quien tuvo problemas con ella fue una persona que es violenta hasta con su propia familia», afirman.

Sin embargo, más allá de que consideran una situación de peligro para la maestra, afirman que toda la comunidad escolar temen que este sujeto pueda causarle daño a la profesora y a sus hijos, ya que es extremadamente agresivo.

Afirman que a pesar de que la puerta del plantel tiene candado, temen que el sujeto en su agresividad, pueda entrar a la escuela y agredir no solo a la maestra sino también a sus hijos.

Reconocieron que hay presencia policial a las afueras del plantel, pero aseguran que podría ser insuficiente dado que la maestra podría ser agredida.

Confirmaron que el agresor tiene historial delictivo pues hace algunos días agredió a personal del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que acudió a realizar diligencias relacionadas con el menor.

En lo que va del presente 2025 es el segundo caso de una maestra que primero es acusada por supuestamente abusar de su poder contra un alumno y después es defendida por las propias madres de familia, argumentando que el problema está en la familia que señala.

El primer caso se presentó en la escuela primaria Adolfo López Mateos en dónde incluso una maestra fue removida de su salón, porque supuestamente corrió sin justificación a un niño; en esa ocasión fueron las propias madres de familia quienes presionaron para que la maestra fuera retornada a su grupo.

La violencia escolar ha ido disminuyendo en los últimos años y las agresiones de las que más se tienen conocimiento, son aquellas entre alumnos o de los maestros hacia los estudiantes; sin embargo, también ocurren como en este caso, agresiones contra los profesores.

MAESTRA YA DENUNCIÓ AMENAZAS DEL PADRE

La maestra señalada como agresora en la escuela Primaria Ricardo J. Zevada, ya denunció al responsable de las pintas en su contra y lo hizo desde que recibió las primeras amenazas.

Padres de familia afirman que todo se derivó de un mal entendido pues el alumno fue medicado en su casa y esta situación molestó al padre de familia.

Afirman que las autoridades ya tienen conocimiento de este hecho y probablemente a eso se deba que constantemente hay recorridos de vigilancia de patrullas de la Guardia Estatal en la zona.

Sin embargo, solicitaron que se brinde una mayor protección no solamente para la maestra y no nada más por algunos instantes, sino que de manera permanente haya presencia policiaca pero sobre todo se busque y castigue al responsable.

