“Aprietan” a la SET …y arregla conflictos

Luego que padres de familia empezaron a presionar con cierres de escuelas, la Secretaría de Educación está resolviendo conflictos que tardaron meses en unas horas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Padres de familia en Ciudad Victoria tomaron medidas drásticas esta semana al cerrar con cadenas y candados dos instituciones educativas, dejando sin clases a cerca de mil alumnos.

La presión social surtió efecto: lo que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) no resolvió en más de tres meses de trámites burocráticos, se solucionó en cuestión de horas tras las protestas.

Sin embargo, tanto autoridades como expertos advierten que estos casos no son hechos aislados, sino reflejo de un problema estructural: el déficit de personal docente y administrativo que desde hace años afecta al sistema educativo estatal.

De la inacción a la respuesta inmediata

El miércoles 5 de noviembre, padres del Jardín de Niños Herlinda Lavín Gómez, ubicado en la calle 25 Bravo de Ciudad Victoria, bloquearon las puertas del plantel en protesta por la falta de personal de intendencia, una situación que se prolongó por más de 90 días.

Durante ese tiempo, madres y maestras realizaron la limpieza de aulas y sanitarios con sus propios recursos.

“Ya no podemos seguir limpiando nosotras. Las maestras deben dar clases, no andar barriendo ni trapeando”, declaró una de las manifestantes, quien prefirió el anonimato por temor a represalias. Al día siguiente, el jueves 6 de noviembre, la inconformidad se replicó en la Escuela Primaria Leona Vicario, en la calle 12 entre Zaragoza y bulevar Praxedis Balboa. Desde las cinco de la mañana, padres colocaron cadenas y candados en los accesos para exigir la asignación de un maestro titular al grupo de tercero “10”. En cartulinas se leían mensajes como “Basta ya de excusas, necesitamos maestros”.

Las familias afirmaron haber entregado al menos cinco oficios a la SET sin respuesta, lo que llevó al cierre del plantel y a la suspensión de clases.

Ante la presión, la SET reaccionó. En el jardín Herlinda Lavín Gómez se asignó un intendente, aunque la directora advirtió que el trabajador no está formalmente adscrito al plantel, por lo que podría ser removido si no se confirma la orden.

En la Leona Vicario, se anunció la llegada de una nueva maestra titular.

No obstante, los padres advirtieron que no aceptarían a nadie sin documentación oficial que garantizara su permanencia.

Gilberto Ruiz Hernández, jefe del Departamento de Primarias en la zona centro, explicó que estos retrasos derivan de trámites ante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). Aseguró que, por instrucción del secretario Miguel Ángel Valdés, los relevos serán más ágiles para evitar vacíos prolongados en los grupos.

Un historial que se repite

Desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026, al menos el 15 % de las escuelas de educación básica en Tamaulipas operan con vacantes, según la Asociación de Maestros y Padres de Familia del estado.

En Ciudad Victoria, una primaria inició clases con cinco docentes y un director menos. El presidente de dicha organización, Miguel Ángel Tovar Tapia, señaló que “en Victoria hay unos 300 maestros comisionados en oficinas administrativas; con ellos se podría cubrir de inmediato la falta en las aulas”.

Raíces estructurales

Jubilaciones, sanciones sin reemplazo, migración de maestros a otros estados o al sector privado y recortes presupuestales son parte del problema.

Aunque la SET ha implementado contrataciones temporales, las soluciones suelen ser parciales y de corta duración. Los más afectados siguen siendo los estudiantes, con clases perdidas, asistencia irregular y aprendizaje rezagado.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON