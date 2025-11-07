Defienden permanencia de organismos electorales

El Vocal Ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot, señaló que los OPLES son necesarios debido a las particularidades electorales de cada estado

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) está justificada por la actividad que llevan a cabo con las particularidades de cada estado, señaló Sergio Iván Ruiz Castellot.

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Tamaulipas, señaló que el modelo que se mantiene vigente ha demostrado ser efectivo para la organización de las elecciones, por lo que antes de plantearse que los OPLES se integren al INE, debe revisarse su eficacia.

“Todo tiene pros y contras, nuestra legislación electoral en lo federal y local no es totalmente homogénea, cada estado tiene particularidades, por eso es la existencia de los OPLES, ellos atienden muchas de estas particularidades”, señaló.

Agregó que ante un planteamiento así, deben considerarse varias acciones, como lo es la capacidad operativa, económica y de personal que se requiere para organizar una elección.

“Si hubiera una reforma que desapareciera a uno u otro organismo, habría que definir el alcance de las facultades del organismo nuevo e cada ámbito”, reiterando que el modelo vigente ha funcionado bien.

“En este momento, la existencia de los OPLES está más que justificada, es una actividad específica que realizan ellos en temas estatales, que tienen que ver con las particularidades de cada estado”.

Así, Ruiz Castellot dijo que no es lo mismo Tamaulipas que Oaxaca, Bajacalifornia o Yucatán, “hay que atender casos específicos, cuestiones locales, temas indígenas, de usos y costumbres”.

Agregó que la legislación electoral es muy “abigarrada”, por la gran cantidad de particularidades que se tienen que atender por regiones en el país, así como por cada entidad.

Apuntó que si por ley se crea un organismo nacional que se encargue de la organización de las elecciones, debe analizarse bien los alcances, aclarando que no se trata de estar en contra de ello, ya que hay cosas que se pueden mejorar,

“El INE de pronto está rebasado en las tareas que realiza, lo cual es un tema que se ha hablado muy claro, por lo que también hay que revisar, la capacidado perativa del INE”, agregando que llevarán un planteamiento a los fotos para la reforma electoral, esperando sean tomados en cuenta.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón