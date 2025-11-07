Gastó en comunicación se disparó del 2016 al 2022

Durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, el gasto en Comunicación Social se elevó más de 400%, al pasar de 636 millones aprobados a 3,458 millones de pesos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La administración estatal de Francisco García Cabeza de Vaca ejerció 3 mil 458 millones de pesos en comunicación social, lo que representó un incremento de 2 mil 800 millones de pesos respecto a los 636 millones que se habían aprobado.

Es decir, un alza de más del 400%.

Cada año del sexenio panista se registró esta tendencia de acuerdo con el estado analítico de los presupuestos de egresos del 2017 al 2022.

En el primer año completo de gobierno de Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas aprobó un gasto para la Coordinación de Comunicación Social de 73 millones 533 mil pesos, pero al final del ejercicio se gastaron 607 millones 956 mil pesos, lo que representó un incremento del 727%.

En el 2018 se presentó la misma tendencia, con un presupuesto aprobado de 79 millones de pesos, y un ejercicio final de 740 millones de pesos, una variación a la alza del 829%.

En el 2019 el documento presupuestal sufrió un recorte para situarse en 69 millones 982 mil pesos, pero en contraste, fue el ejercicio que más se gastó con 752 millones 768 mil pesos, un incremento del 976% entre lo aprobado y lo ejercido.

En el 2020, el año de la pandemia, el Congreso aprobó una mayor partida a comunicación social con 270 millones de pesos, pero de cualquier manera se ejerció una cantidad superior: 395 millones de pesos.

En el 2021 se acordó un gasto de 70 millones de pesos, y al final se ejercieron 435 millones de pesos, por lo que volvió a disparar la variación entre el documento y el gasto real para alcanzar un 518%.

Finalmente, en su último año de gobierno la variación fue del 630% al pasar de 72 millones de pesos aprobados a 527 millones de pesos ejercidos.

De manera extraoficial trascendió que existen denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades cometidas en estos gastos, pues además a la diferencia entre lo aprobado y lo ejercido, hay casos que no están debidamente sustentados con contratos, facturas o comprobantes oficiales.

