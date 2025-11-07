Incrementan juicios por violencia familiar en el sur de Tamaulipas

Autoridades judiciales federal y estatal llaman a impulsar la perspectiva de género y atender violencias como la vicaria

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el marco de la XIX Reunión Nacional de Abogados Penalistas celebrada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Campus Sur, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yazmín Esquivel Mossa, exhortó a las y los profesionales del Derecho a continuar impulsando la perspectiva de género y atender con seriedad la violencia vicaria.

Durante su mensaje inaugural, la ministra expresó que la sociedad mexicana atraviesa una transformación constante y que las leyes deben adaptarse a los nuevos tiempos, incluso frente a retos tecnológicos como la inteligencia artificial.

“Debemos continuar impulsando la perspectiva de género, no solo desde los órganos de impartición de justicia, sino también desde la litigación y la validación de la prueba. La violencia vicaria afecta no solo a la mujer, sino también a hijas, hijos y familias enteras”

Por su parte, Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, alertó que en el sur del estado ha incrementado el número de juicios por violencia familiar y custodia de menores, lo que dijo debe llamar a la reflexión y a la acción conjunta del gremio jurídico.

“Convoco a todo litigante a ser parte de la solución; debemos atender las causas y fortalecer los canales de comunicación con la sociedad”

Contreras López dijo que con la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Civiles en 2027, se implementarán juicios orales y la construcción de 50 salas especializadas, además de reforzar la Ley de Mediación para ofrecer alternativas pacíficas de resolución de conflictos.

También dijo que la reciente Reforma Judicial permitió que la ciudadanía cuestione y exija más transparencia al Poder Judicial, lo cual consideró un avance democrático.

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, Elda Ruth De los Reyes Villarreal, manifestó que este tipo de encuentros fortalecen la formación académica.

“Es una instrucción del rector Dámaso Anaya impulsar actividades que nutran la enseñanza del Derecho”, expresó al reconocer la labor del catedrático Juan Jorge Olvera Reyes, organizador del evento.

El acto inaugural, realizado en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, contó con la presencia de Erika María Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca; Erasmo González Robledo, alcalde de Ciudad Madero; y Joel Del Ángel Andrés, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

La XIX Reunión Nacional de Abogados Penalistas se desarrollará del 6 al 8 de noviembre, abordando temas como Justicia del algoritmo, delitos de corrupción, ausencia de testigos en juicio, inteligencia artificial aplicada al Derecho Penal y valoración de la prueba con perspectiva de género.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón