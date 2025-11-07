Vinculan a 15 por posesión de armas

Les aseguraron además cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y dosis de marihuana con fines de venta

ABASOLO, TAMAULIPAS.- Un juez federal vinculó a proceso a 15 personas detenidas el pasado 31 de octubre en el municipio de Abasolo, a quienes se les decomisaron armas y cartuchos.

El ministerio público acusó a los 15 hombres por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de marihuana con fines de venta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera estatal Abasolo-Soto la Marina, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Estatal, detuvieron a 15 personas.

Se les aseguraron cuatro armas de fuego, 26 cargadores, 720 cartuchos, 100 bolsas de plástico con marihuana y un paquete cubierto de cinta que también contenía marihuana y cuatro vehículos.

Se informó que esta acción forma parte del llamado “Operativo Frontera”, desplegado para frenar la violencia en estas zonas del país, propiciadas por grupos delictivos.

Los detenidos se identificaron como Billy “H”, Pedro “A”, Héctor “R”, Jesús “O”, Jesús “P”, Ricardo “G”, Jesús “R”, Óscar “R”, Alberto “J”, Francisco “V”, Juan “H”, Melecio “R”, Guillermo “G”, Ángel “C” y Tirso “V”.

Lo asegurado y los imputados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien realizó la formulación de imputación, aportó los elementos de ley y solicitó la vinculación a proceso.

En audiencia, el juez federal determinó procedente y legal la detención, vinculándolos a proceso e impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, determinando un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Por. Perla Reséndez

Expreso – La Razón