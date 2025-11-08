Alerta CNPC por entrada de frente frío 13 a Tamaulipas; viene con frío intenso

Además, viene con fuertes lluvias y oleaje elevado en costas del Golfo de México; Protección Civil emite recomendaciones para 16 estados.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.– La Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió un llamado preventivo para Tamaulipas ante la inminente entrada del frente frío número 13, impulsado por una masa de aire ártica que dejará lluvias intensas, fuertes vientos y marcado descenso de temperatura durante las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ingresará durante la noche de este sábado y las primeras horas del domingo sobre el norte y noreste del país, afectando principalmente a Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, además del centro, oriente y sureste de México.

Las autoridades pronostican rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en zonas del norte, así como heladas en regiones altas del centro del país. En las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Istmo y Golfo de Tehuantepec), se prevé un evento de “Norte” muy fuerte a intenso, acompañado de oleaje elevado.

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes a torrenciales en el norte, oriente, sureste y Península de Yucatán, lo que podría ocasionar encharcamientos y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Ante este panorama, la CNPC exhortó a la población de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las medidas de autocuidado.

Entre las principales recomendaciones destacan:

*Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

*Conducir con precaución y atender indicaciones viales.

*Abrigarse adecuadamente y proteger a menores, adultos mayores y enfermos crónicos.

*Asegurar objetos sueltos en patios o azoteas.

*Revisar techos y coladeras para evitar anegamientos.

*Evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados, por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Como parte de las acciones preventivas, la CNPC desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo para reforzar la comunicación y atención oportuna ante posibles emergencias.

El Gobierno de México reiteró su compromiso de trabajar coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para salvaguardar la vida y el patrimonio de la población, e invitó a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la CNPC y la Conagua.

Por Por Julio Manuel Loya Guzmán.