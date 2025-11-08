Ataque en hospital materno de Sudán deja más de 460 mu3rtes de civiles entre pacientes y acompañantes

Al momento hay más de 460 muertes de civiles entre pacientes y acompañantes.

SUDÁN.- Más de 460 personas han fallecido en un hospital materno de la localidad sudanesa de El Fasher. A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el interior del recinto tras el brutal ataque, que sucedió el 29 de octubre del 2025.

¿Qué sucedió al interior del Hospital Materno de El Fasher?

EL brutal ataque ocurrió en ciudad de Darfur, Sudán, y dejó alrededor de 460 muertos. Autoridades locales culparon a los Emiratos Árabes Unidos por financiar al grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido (FAR).

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si se logró la detención de los responsables de los ataques, quienes serían integrantes de una agrupación armada que busca tomar el control de Sudán, nación localizada en el continente africano.

RSF Militia Executes Patients Inside Al-Fashir Hospital. Rapid Support Forces (RSF) have carried out a new massacre in Al-Fasher, executing all wounded and disabled civilians in Saudi Hospital in Al-Fashir, #Sudan.#AlFashir pic.twitter.com/REZe9mrP3s — Dr. Zain Al-Abbadi (@ZainAbbadi11) October 29, 2025

¿Qué se ve en el video viral del brutal ataque ocurrido en Sudán?

Muchos de los videos que circulan en redes fueron grabados por los propios miembros de las FAR, quienes se muestran orgullosos posando sobre los cadáveres de los niños y personas enfermas, mientras sostienen sus rifles de asalto.

Uno de los compartidos muestran el recorrido que hacen los hombres armados al interior del hospital materno. Entre la muerte, una sola persona yace de rodillas, quien voltea a ver a sus verdugos momentos antes de recibir un disparo en el cuello.

Se trata de un escuadrón de exterminio que busca sobrevivientes entre las pilas de cadáveres. Una vez terminada su labor, salen del edificio y siguen peinando la zona, buscando más víctimas de este sangriento conflicto.

CON INFORMACIÓN DE AZTECABAJIO