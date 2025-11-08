Beneficia Gobierno de Altamira con enseñanza de inglés a estudiantes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo de la juventud altamirense, el Gobierno Municipal que encabeza el Dr. Armando Martínez Manríquez continúa impulsando el Programa Municipal de Capacitación en Inglés, con el objetivo de fortalecer las competencias académicas y laborales de los estudiantes.

El alcalde visitó la Escuela Preparatoria Técnica Municipal, donde constató el avance de las clases de inglés que reciben los alumnos becados por el gobierno local. Durante su recorrido, el presidente municipal destacó la relevancia de este esfuerzo conjunto entre autoridades y estudiantes.

“Quiero felicitarlos por el deseo que tienen de superarse. Además de recibir sus clases entre semana, están haciendo un esfuerzo adicional para capacitarse en el idioma inglés, que es un idioma universal y se requiere en todos los trabajos hoy en día. Este es un esfuerzo que el gobierno municipal está haciendo para apoyar su futuro”, expresó el Dr. Armando Martínez Manríquez.

El alcalde informó que este programa también se desarrolla en diversos planteles educativos del municipio, entre ellos el COBAT No. 13, el CBTis 105, la Universidad Tecnológica de Altamira, el ITACE Altamira y el CETis 78, además de contar con grupos en horario vespertino en algunas instituciones.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en la educación como motor de transformación social, brindando a las y los jóvenes las herramientas necesarias para competir en un mundo cada vez más globalizado.