Concluye una fase del proyecto sanitario en Miramápolis; COMAPA SUR avanza en la optimización de la red

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de ofrecer una solución definitiva al problema que por años afectó a las familias de la colonia Miramápolis, COMAPA SUR concluyó una fase importante de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura sanitaria en este sector, uno de los más poblados del municipio.

En esta etapa se concluyó la instalación de una línea de drenaje de 12 pulgadas con una longitud de 60 metros lineales en el Circuito Tamaulipeco y Caracol, acción que permitirá evitar escurrimientos de aguas residuales y garantizar un acceso más limpio y seguro para los habitantes.

Asimismo, se avanzó en la construcción de una línea de presión hidráulica de 4 pulgadas, con aproximadamente 230 metros lineales, que opera con un sistema de bombeo desde la Glorieta del Reloj hasta la Privada Oasis, optimizando la conducción de las aguas residuales.

Durante los trabajos también se llevó a cabo la limpieza de pozos de visita y maniobras preventivas en el colector sanitario con equipo especializado de presión, vacío y alta succión, mejorando la capacidad de desfogue y el funcionamiento del sistema.

De manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, COMAPA SUR en breve se programará la rehabilitación de la vialidad afectada por las labores, con el objetivo de restablecer la circulación y mejorar las condiciones urbanas en beneficio de la comunidad.