Flamazo atemoriza a familia en la colonia 25 de mayo de Victoria

Afortunadamente, no se registraron daños de consideración.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un incidente con movilización de emergencia se registró la tarde del viernes en la colonia 25 de Mayo y la calle Alberto Carrera Torres, luego de que un tanque de gas LP provocara un flamazo que alertó a una familia residente en el lugar.

El siniestro ocurrió a las 14:45 horas, por lo que acudieron dos unidades de Protección Civil municipal, además de una ambulancia de la Cruz Roja.

Juan José Perales Jaramillo, coordinador de Protección Civil municipal, descartó que hubiera personas lesionadas, aunque confirmó que los habitantes de la vivienda sí sufrieron un fuerte susto.

Señaló que el incidente se debió a una fuga en un tanque de gas LP de 30 kilos, el cual alimentaba a un calentador.

Aparentemente, la fuga se originó durante unos trabajos de mantenimiento en el área donde se encontraba el tanque, lo que derivó en el flamazo.

Después de varios minutos de labores, el personal logró controlar la situación y trasladar el tanque a un lugar seguro para vaciar el combustible.

Perales Jaramillo exhortó a la población a dar mantenimiento periódico a todos los equipos que utilizan gas, así como a otras máquinas similares.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON