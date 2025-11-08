INAH suspende obra en el ex Refugio Temporal de Invierno por incumplir la Ley Federal de Monumentos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) suspendió una obra que se realizaba en el ex edificio del Refugio Temporal de Invierno, ubicado en la calle Emilio Carranza entre 20 de Noviembre y Cristóbal Colón en la zona centro de Tampico, por presuntas violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Rogelio Ontiveros Arredondo, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tampico, explicó que el motivo podría deberse a detalles de acabado, tonos de pintura o señalamientos que no cumplen con las especificaciones permitidas para inmuebles de valor histórico.

“El INAH está muy al pendiente de todos los edificios históricos de la ciudad”

Indicó además que el exhorto del instituto federal busca garantizar que toda rehabilitación o intervención en edificaciones antiguas se apegue a la normatividad vigente.

Expresó que existen otros inmuebles bajo supervisión, como la Casa Gándara ubicada en Sor Juana Inés de la Cruz y Emilio Carranza donde, con inversión privada, se proyecta la creación de un museo.

“El proyecto de la Aduana y la Casa Gándara van a estar supervisados por el INAH minuciosamente, como debe ser, para mantener nuestro patrimonio histórico”

El funcionario expresó que, según lo informado por Tonatzin Silva Cárdenas, directora del INAH en Tamaulipas, la suspensión no representa una clausura definitiva, sino un exhorto para cumplir con las normas de conservación.

Dijo que el gobierno municipal promoverá entre la ciudadanía el respeto a la reglamentación federal para la preservación de los edificios históricos de Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón