Le llueven criticas a influencer mexicana que aseguró que Ciudad Obregón huele a fritanga

La influencer Támara Chiunti aseguró que Ciudad Obregón huele a fritangas pero la gente ya se acostumbró; tras ello, se disculpa

SONORA.- En redes sociales hay miles de videos de internautas que, a diario, nos competen su experiencia sobre vivencias pasadas, entre ellas los viajes y las vicisitudes que estos representan. Ejemplo de ello fue la infliuencer Támara Chiunti cuyo viaje a Ciudad Obregón, Sonora, le valió decenas de críticas. ¿Qué pasó?

Chiunti, originaria de Veracruz, publicó en redes sociales un video donde mientras se arreglaba (el famoso Get Ready With Me), contó a sus seguidores cómo fue llegar a Ciudad Obregón para disfrutar de una boda. Si bien hubo cosas que la sorprendieron, hubo otras que para ella on fueron del todo agradables pero que, al externarlas, le valieron críticas.

¿Qué dijo Támara Chiunti?

La veracruzana cuenta con más de 100 mil seguidores en la red social TikTok, por lo que narró que recién regresaba a su lugar de origen de Sonora tras haber participado en una boda; no obstante, lo que causó controversia fue que para ella, la ciudad huele mucho a fritangas, al tiempo que le sorprendió que el servicio de Uber sí estaba activo, pues para ella dicho lugar es de solo “tres calles” en referencia a cómo dimensionaba el tamaño de la demarcación.

“Oigan, yo no sabía que había Uber, eso sí me apantalló, la verdad, porque de verdad es un pueblito, güey (…) siento que se va a ver, son como de que tres calles. Todo el mundo vive así atrás de uno”, dijo la joven de ojos azules.

Mientras hacía una cronología de su viaje, la influencer además destacó que la ciudad contaba con un aroma peculiar que se le impregnó tanto en la ropa como en el cabello, lo que para ella no fue bueno pues se dirigía al enlace nupcial por el cual había dejado su ciudad.

“Al lugar que vayas, wow, como que te apestas a fritanga, o sea, se te impregna en la piel, güey, en la ropa, de verdad (…) llegué ayer a casa y seguía oliendo a fritanga ese outfit que me puse llegando”, dijo.

La explicación que Chiunti dio fue que la comida que en dicho lugar se consume es, en su mayoría, frita, por lo que el ambiente cuenta con ese aroma que a ella se le impregnó.

“Todo es de que frito, frijoles, tortilla de harina… Olimos a fritanga todo el santo día”, dijo sorprendida.

Como era de esperarse, el video generó reacciones en donde la calificaron de clasista, por lo que la joven lo eliminó de sus cuentas oficiales aunque esto no sirvió de mucho, pues hubo quienes lo recuperaron, en especial los sonorenses que lamentaron comentarios de este tipo.

Influencer se disculpa

Aunque el video generó polémica, Támara Chiunti no se mostró preocupada o arrepentida. Incluso, publicó un video días después, también como parte de su contenido de narrar historias mientras se alista, disculpándose, al tiempo que justifica que ella suele bromear así con sus amigas y se refiere a los lugares de origen como un pueblito, por lo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Les quiero pedir unas sinceras disculpas, creo que servio in poquito el tema y no era mi intención. A veces como que escupe y nada más hablo por hablar y no era lo que quería expresarme de Ciudad Obregón. Cuando digo el pueblo no es denigrante, se lo digo a mis amigas de allá de broma. Siento que los jarochos somos así, como mal hablados y no lo hago con la intención de herir, ¿saben?”, expresó.

Aunque la joven trató de remediar los hechos, internautas la han apodado Lady Fritanga.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO