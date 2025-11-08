Murió la periodista tamaulipeca Martha Isabel Alvarado

Martha Isabel Alvarado era directora general del portal de noticias “Reporteros en la red” y autora de la columna “Libre Expresión”.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La periodista Martha Isabel Alvarado murió este sábado 8 de noviembre.

Con una amplia trayectoria en diversos medios, consolidó una carrera que la llevó a ser una de las columnistas más influyentes de Tamaulipas.

Francisco Cuéllar Cardona, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, confirmó el deceso.

“Adiós a la colega y mejor amiga: Martha Isabel Alvarado. Periodista ejemplar, que vivió el oficio con pasión y compromiso social. Abrazo a su familia, a los amigos que sienten su partida. Dios la guarda en el cielo. Descansa en Paz, apreciada amiga”, publicó en su cuenta de X.

Tras darse a conocer su deceso, múltiples representantes de la política y el periodismo lamentaron la muerte y destacaron su legado.

La noticia generó consternación entre colegas, amistades y lectores que siguieron de cerca su trabajo durante muchos años.

Mediante redes sociales, la noticia fue confirmada. Se le recuerda como una mujer comprometida con la libertad de expresión y con su estilo directo y frontal.

Martha Isabel definía su trayectoria a partir de su vocación por el periodismo, su formación jurídica y su experiencia como columnista. A lo largo de su carrera se distinguió por su ética. También su carácter y su capacidad para analizar con claridad la vida política y social de Tamaulipas.

Desde Reynosa, consolidó una voz respetada dentro del gremio y se convirtió en referente para nuevas generaciones de comunicadores. Sus columnas se caracterizaban por argumentos sólidos, un tono directo y un sentido profundo de responsabilidad pública.

Al darse a conocer su muerte, personas dentro del ámbito tanto periodístico como público reconocieron su legado y destacaron su dedicación y su contribución a la vida democrática del estado.

