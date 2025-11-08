Personas adultas mayores con glucosa elevada las que más se detectan en chequeo médico de Cruz Roja

Las revisiones médicas de presión presión arterial costaban 10 pesos; la glucosa 15 pesos y si se practicaban dos revisiones: 20 pesos.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hoy, medio centenar de personas de todas las edades acudieron a un módulo de la Cruz Roja Sur de Tamaulipas instalado en la plaza de Armas para someterse a revisiones de glucosa y de presión arterial a bajo costo.

De acuerdo a información brindada por Yaneth De León Rubio, encargada de comunicación de la Benemérita Institución este sábado fueron más los adultos mayores a 60 años de edad a quienes se detectó glucosa elevada.

«Ahorita unas 50…La glucosa y más para personas arriba de los 60 años que son los más propensos a tener diabetes»

En el marco del Día Internacional de la Diabetes el 14 de noviembre; De León Rubio lanzó un llamado a la población a que asista al módulo de la Cruz Roja Sur de Tamaulipas que se instala en la plaza de Armas sobre la calle Fray Andrés de Olmos entre Emilio Carranza y Salvador Díaz Mirón en la zona centro de Tampico e indicó que con lo que se recauda se compran insumos para la campaña preventiva de salud.

«Los donativos que se están generando para lo mismo… Generar recursos para lancetas, instrumentos qué usan los jóvenes… Área de juventud ofrecen servicios y son voluntarios»

Dos veces al mes de 10:00 am a 1:00 pm en la plaza de Armas de Tampico se instala el módulo de la Cruz Roja Sur de Tamaulipas que es atendido por cerca de una decena de jóvenes voluntarios de la corporación, y se prevé que se vuelva a instalar el próximo sábado 15 de noviembre.

Por Cynthia Gallardo

La Razón