¡A la final!

Por segundo torneo consecutivo la Jaiba Brava estará jugando por el título de la Liga de Expansión, enfrentará al Irapuato

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Jaiba Brava aseguró su boleto a la final del Apertura 2025 al derrotar 1-0 a Tepatitlán en el duelo de vuelta de las semifinales, resultado que sentenció un marcador global de 2-0.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Tamaulipas, escenario que lució una entrada superior a los 16 mil aficionados.

El partido inició con un trámite intenso en medio campo, donde el conjunto visitante mostró mayor claridad durante los primeros minutos.

Tepatitlán generó aproximaciones peligrosas y logró pisar el área rival con cierto orden, aunque sin la contundencia necesaria para abrir el marcador.

Por su parte, el equipo celeste tardó en asentarse en el terreno de juego. Si bien logró equilibrar las acciones conforme avanzó el reloj, careció de profundidad y precisión en el último tercio, situación que impidió la generación de opciones claras frente al arco rival.

El técnico Marco Antonio “Chima” Ruiz se vio obligado a modificar su once inicial debido a lesiones de jugadores como Escoboza.

Esto permitió el ingreso desde el arranque de elementos como Rolando González y Deivoon Magaña, quienes mostraron entrega y disposición en cada disputa del balón.

A pesar de los esfuerzos de ambas escuadras, el primer tiempo concluyó sin anotaciones.

La paridad reflejaba un duelo cerrado, con dos equipos que buscaron imponer condiciones pero que no lograron concretar sus aproximaciones.

Para la parte complementaria, la Jaiba Brava mostró una versión más ofensiva y tomó el control del encuentro.

Los celestes comenzaron a generar llegadas con mayor frecuencia y se posicionaron con más confianza en campo rival, obligando a Tepatitlán a replegarse.

La jugada decisiva llegó al minuto 58. Deivoon Magaña presionó la salida rival, robó el balón y se internó en el área, donde fue derribado. El árbitro señaló de inmediato la pena máxima, sin necesidad de mayores revisiones.

Edu Pérez asumió la responsabilidad desde los once pasos y ejecutó con precisión para enviar el balón al fondo de las redes, desatando la celebración en las gradas del estadio Tamaulipas. Con el 1-0, la escuadra celeste tomó mayor confianza y se adueñó del ritmo del juego.

Tepatitlán intentó reaccionar, aunque la expulsión de uno de sus jugadores complicó sus aspiraciones.

Con un hombre menos y el tiempo en contra, el conjunto visitante apostó por adelantar líneas, pero nunca pudo encontrar la fórmula para vulnerar la defensa local.

Al final, el silbatazo del árbitro confirmó la victoria y el pase de la Jaiba Brava a la gran final, generando una explosión de júbilo entre la afición.

El conjunto celeste disputará el título del Apertura 2025 ante Irapuato, primero en el estadio Sergio León Chávez y posteriormente cerrando la serie en el estadio Tamaulipas.

Por. Manuel Hernández

Expresó-La Razón