Afirma gobernador que Tamaulipas está alineado al modelo de transformación nacional

El gobernador Américo Villarreal Anaya expresó que la entidad es líder nacional en generación de energía

TAMPICO, TAM.- “En Tamaulipas estamos alineados al modelo de transformación nacional”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya al inaugurar el Congreso Internacional de Energía con sede en este puerto.

Expresó que la entidad es líder nacional en generación de energía, con una producción superior a 8 mil 400 megawatts anuales, de los cuales 5 mil se consumen internamente y el resto se suministra a estados vecinos.

En materia petrolera, reveló que entre finales de 2027 y principios de 2028 iniciará la extracción de más de 100 mil barriles diarios de crudo en costas tamaulipecas. Se trata de la primera explotación de aguas profundas y ultra profundas en México, ubicada en el campo Trion, dentro del cinturón plegado del Golfo de México.

Indicó que el proyecto global contempla una inversión de 11 mil millones de dólares, así como asociaciones de la CFE con empresas por encima de los 4 mil millones, además de que Tamaulipas figura entre los primeros estados en exportación de gas licuado hacia la Unión Europea.

El mandatario aseguró que para este año se prevé alcanzar una cobertura del 100% en suministro de energía eléctrica.

Durante el evento, Juan José Vidal Amaro, subsecretario federal de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, reconoció que Tamaulipas es y seguirá siendo un estado estratégico en el sector energético.

Por su parte, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz señaló que desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum se impulsa el Plan México, que posiciona a la energía como pilar fundamental para consolidar la transformación nacional.

En su intervención, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario estatal de Desarrollo Energético, indicó que ante la complicada situación que viven hoy las carreteras del país, Tamaulipas enfocará esfuerzos en el desarrollo de biocombustibles, como la producción de bioturbosina a partir de plantas de etanol.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya dio la bienvenida a los participantes y recordó que Tampico es cuna de la producción petrolera nacional.

Finalmente, el gobernador firmó la carta de intención para la colaboración energética entre estados del norte y fronterizos, acompañado por:

Dr. Enrique Camarillas López, director general de Energía de Sonora;

Joaquín Gutiérrez, director de la Comisión Estatal de Energía de Baja California;

Daniel Sada, director general de la Agencia de Energías Renovables de Nuevo León.

Villarreal Anaya agradeció la organización del Congreso Internacional de Tamaulipas 2025, encabezado por Walter Julián Ángel Jiménez, titular de Desarrollo Energético en el estado.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón