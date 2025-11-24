Claudia Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional

El empresario llegó y se fue de Palacio Nacional sin dar declaraciones

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim.

El empresario arribó a Palacio alrededor de las 14:20 horas y salió alrededor de las 15:30 horas, sin dar declaraciones.

A diferencia de visitas previas, cuando llegaba a Palacio Nacional por la puerta del estacionamiento o por Corregidora 8, en esta ocasión Slim ingresó al inmueble por la puerta ubicada en la esquina con Pino Suárez.

Slim, de nuevo en Palacio Nacional

Con esta suman al menos cuatro las reuniones que ha tenido el empresario Carlos Slim con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante lo que va del gobierno de la presidenta, se ha reunido con Slim el 3 de julio, cuando revisaron el Plan México junto a otros empresarios mexicanos.

Posteriormente, la mandataria recibió a Carlos Slim en Palacio Nacional el pasado 29 de mayo, cita a la que el empresario fue acompañado de su hijo, Carlos Slim Dommit.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la reunión que tuvo este jueves con Carlos Slim Helú, presidente de Fundación Telmex, hablaron de la relación de México con Estados Unidos.

Estuvo aquí él con su hijo, se ha establecido una buena relación con el ingeniero Slim. Es un hombre muy inteligente, muy culto, y siempre es refrescante escuchar sus opiniones.

Entonces hablamos de la situación de México, cómo ve el tema de Estados Unidos, la relación con México, cuál es su opinión frente a las inversiones que están llegando, siempre es muy interesante escucharlo», relató un día después durante su conferencia mañanera.

Agregó que los empresarios tienen inversiones planteadas, pero que durante esa reunión hablaron de la situación general en México. “Él es muy optimista”, dijo entonces.

Slim estuvo también en Palacio Nacional durante la reunión de Sheinbaum con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su equipo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR