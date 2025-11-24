Concluye rehabilitación de la red sanitaria e inicia pavimentación en zona afectada por socavón en Tancol

Tras finalizar la reparación de la infraestructura sanitaria, comenzó la pavimentación del tramo intervenido



4:26 pm

TAMPICO, TAM.- COMAPA SUR concluyó la restitución del colector de 24 pulgadas de diámetro y 90 metros lineales, ubicado en la calle Otilio Álvarez, casi esquina con Rivera de Champayán, en la colonia Tancol, donde el colapso de la tubería, tras las lluvias intensas de octubre, provocó un socavón en la vialidad. Tras finalizar la reparación de la infraestructura sanitaria, este día comenzó la pavimentación del tramo intervenido, con el objetivo de avanzar hacia la recuperación total de la zona afectada. Esta intervención representa un socavón más atendido, gracias al trabajo coordinado entre COMAPA SUR, el Ayuntamiento de Tampico y el respaldo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social. La vialidad permanecerá en proceso de rehabilitación mientras se completan los trabajos de pavimento. La movilidad será restablecida en los próximos días, una vez que el área quede lista para su reapertura. POR MARIO PRIETO