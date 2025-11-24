Crean café con cucarachas molidas en China

Un museo de entomología en Beijing, China, desarrolló una serie de bebidas con cucarachas, gusanos y otros insectos

En casi cualquier parte del mundo, que te salga una cucaracha en el café puede ser un escándalo, pero no en China, donde la cafetería de un museo sirve precisamente esta especialidad.

Y es que este pequeño museo de entomología decidió llevar más allá su colección y comenzó a servir cafés mezclados con cucarachas molidas, capuchinos con gusanos de la harina y cafés con hormigas.

De acuerdo con reportes de medios locales, el café con cucarachas no sabe demasiado distinto a la infusión normal, salvo por una sensación crocante al beberlo. En el caso de la variedad con hormigas, puede saber un poco ácido.

“Lanzamos este tipo de café a finales de junio y se hizo tendencia en internet recientemente. Como un museo de insectos, creo que es una idea genial tener bebidas que lo complementen”, señaló un empleado de la firma en un video colgado en la red social Weibo.

¿Cuánto cuesta el café con cucarachas?

Sus creadores señalan que los insectos usados en las bebidas son completamente seguros, pues son adquiridos en tiendas de remedios naturales chinos donde los crían de forma limpia.

Sin duda, el café más popular es el que tiene topping de cucaracha, el cual se vende por 45 yuanes, alrededor de 120 pesos al tipo de cambio actual. El de hormigas se trató de una creación solo de temporada, por lo que ya salió de la carta.

Los empleados de la cafetería señalan que sus mejores clientes son jóvenes que vieron la tendencia en redes sociales y están dispuestos a pagar por una experiencia única. Al día, se venden alrededor de 20 especialidades.

En cambio, los adultos con niños pequeños son menos afectos a experimentar los cafés con insectos, tanto por el hecho de encontrarlos desagradables como también no enseñar un comportamiento que podría no ser tan seguro si se hace en casa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO