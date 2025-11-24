Desabasto de frutas y verduras podría afectar a los mercados municipales de Tampico

Por el bloqueo carretero nacional

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Los mercados municipales de Tampico podrían afrontar desabasto de insumos a causa del mega bloqueo nacional que se registra este lunes en las carreteras del país.

Arturo Gutiérrez Camargo, administrador del mercado municipal «Francisco I Madero» no descartó escasez de productos de la canasta básica que podría registrarse en los próximos días.

Explicó que el 50% de los productos que se comercializan en los Centros de Abasto llegan desde la Ciudad de México.

«Ahorita hay abasto. Yo quiero suponer que tenemos para unos tres, cuatro días…Nos abastecemos en el mercado de Tampico y todas las bodegas, el 50% de la Central de Abastos de Iztapalapa»

Agregó que:»y checando no van a subir porque los pesqueros suben con marisco y esos mismos traen la fruta, las verduras, hoy no van a subir»

El administrador del mercado municipal «Francisco I Madero» y locatario de ese Centro de Abastos confió en que exista buena voluntad entre inconformes y el gobierno federal para anteponer el diálogo y sus demandas se resuelvan pronto.

Gutiérrez Camargo dijo que entre el fin de semana y hoy al mercado municipal «Francisco I Madero» arribaron frutas y verduras.

Confió en que exista acercamiento entre los inconformes y el gobierno federal para que se solucionen sus demandas.

Gutiérrez Camargo expresó que los locatarios cuentan con insumos para tres a cuatro días tras la llegada de camiones cargados con: piña, melón, tomate, aguacate procedentes de la Central de Abastos desde la Ciudad de México.

Por. Cynthia Gallardo

