En el sur de Tamaulipas, transporte público opera con normalidad pese a llamado a bloqueos

La movilización está prevista para iniciar en las primeras horas de este lunes y las propias agrupaciones participantes recomendaron a viajeros



7:53 am

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A pesar de la convocatoria nacional realizada por líderes de organizaciones del sector transporte y agropecuario para bloquear carreteras como medida de presión hacia el gobierno federal, en exigencia de mayor seguridad y mejores condiciones laborales, el servicio de transporte público se mantiene sin afectaciones en la zona sur de Tamaulipas. La movilización está prevista para iniciar en las primeras horas de este lunes y las propias agrupaciones participantes recomendaron a viajeros y usuarios extremar precauciones ante posibles cierres. Entre algunos usuarios del sur de Tamaulipas a través de las redes sociales se temía afectación en el servicio que brinda el transporte colectivo. Sin embargo, hasta el momento, la circulación del transporte público en Tampico, Madero y Altamira opera con normalidad, sin reportes de interrupciones en rutas o afectaciones a la movilidad urbana. Por. Cynthia Gallardo La Razón