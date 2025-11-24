Estos son los horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer los días y horarios de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025, conoce cuándo serán los partidos

Los días y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ya están definidos, la Liga MX se encargó de darlos a conocer este lunes a través de sus redes sociales y la lucha de ocho equipos por conquistar el título del futbol mexicano comienza a partir de esta semana.

Toluca llega como el campeón defensor y también como el favorito para revalidar su reinado, sin embargo, Tigres, Cruz Azul, América, Chivas, Monterrey y Xolos de Tijuana buscarán destronarlo y reencontrar su camino a la gloria, recordando que, de las ocho escuadras que disputarán los Cuartos de Final, FC Juárez es el único que nunca ha sido campeón de Primera División.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025

Toluca vs FC Juárez

Los Diablos Rojos, líderes y campeones defensores, se medirán ante unos Bravos de Juárez que vienen de superar a Pachuca en el Play-In, consiguiendo así su boleto a la Liguilla.

Ida: miércoles 26 de noviembre / 19:00 horas / Olímpico Benito Juárez

Vuelta: sábado 29 de noviembre / 19:05 horas / Nemesio Diez

¿Cómo quedaron en fase regular?: FC Juárez 0-2 Toluca (Jornada 4)

Tigres vs Xolos

Uno de los partidos más intensos de la fase regular del campeonato, se repite ahora en Liguilla, donde la experiencia de los regiomontanos chocará con la juventud de los fronterizos.

Ida: miércoles 26 de noviembre / 23:00 horas / Estadio Caliente

Vuelta: sábado 29 de noviembre / 21:10 horas / Estadio Universitario

¿Cómo quedaron en fase regular?: Tigres 2-0 Xolos (Jornada 15)

Cruz Azul vs Chivas

Dos de los equipos más ganadores y populares del futbol mexicano se enfrentan nuevamente en una eliminatoria a matar o morir, donde el ganador podría salir como claro candidato al título.

Ida: jueves 27 de noviembre / 20:07 horas / Estadio Akron

Vuelta: domingo 30 de noviembre / 19:00 horas / Olímpico Universitario

¿Cómo quedaron en fase regular?: Chivas 1-2 Cruz Azul (Jornada 7)

América vs Monterrey

Dos de los planteles más poderosos de la Liga MX se enfrentarán por un boleto a las semifinales, aunque pareciera que no llegan en buen momento, ambos tienen experiencia en Liguilla.

Ida: miércoles 26 de noviembre / 21:05 horas / Estadio BBVA

Vuelta: sábado 29 de noviembre / 17:00 horas / Ciudad de los Deportes

¿Cómo quedaron en fase regular?: Monterrey 2-2 América (Jornada 9)

