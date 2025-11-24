Exitosa asamblea del CSP en Altamira

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Con la asistencia del diputado federal Hugo Erick Flores Cervantes y del exalcalde Juvenal Hernández Llanos, entre otros personajes, el sábado 22 de noviembre el partido político en proceso de constitución, «Construyendo Solidaridad y Paz» celebró la asamblea constitutiva 251 en Altamira, que resultó exitosa.

Aunque de acuerdo con la información oficial la agrupación ya superó las 200 asambleas de trecientos afiliados que exige la ley como mínimo para pasar a la siguiente etapa del registro, los dirigentes se han propuesto llegar a las 300, dos de las cuales, además de la de Altamira, tendrán lugar en fecha próxima en Tamaulipas, una en Reynosa y otra en ciudad Madero.

El salón «La Quinta» del Bulevar Allende en donde tuvo lugar el evento resultó insuficiente para albergar a los cientos de ciudadanos que acudieron al lugar para inscribirse a la nueva sociedad partidista.

Un número elevado de asistentes tuvieron que ser registrados afuera del recinto por los representantes del INE, encabezados por el vocal ejecutivo del VI distrito electoral, Donato Adrián Pérez Carrillo, y los dirigentes del partido en ciernes, Israel Villafuerte y Esaú Ortiz.

La cifra oficial de inscritos certificados por el instituto electoral fue de 600.

Es necesario señalar que el líder de la asociación, diputado federal por Morena Erick Flores Cervantes, es Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Harvard y licenciado en Derecho por la UNAM, fue también fundador del extinto Partido Encuentro Social, PES.

Por eso resulta extraño que a sabiendas de todo ello el alcalde Armando Martínez haya lanzado fuertes diatribas contra los coordinadores locales de la naciente institución.

¿Acaso fue un exabrupto del jefe edilicio? o ¿no lo sabía?

Antes de concluir queremos apuntar que, además del CSP, otra asociación civil que se encuentra avanzada en el proceso de reconocimiento legal como partido político, es la denominada «Somos México», esta de ideología de derecha, impulsada por ex directivos del INE que apoyaron la candidatura presidencial opositora de Xóchitl Gálvez en los comicios del 2024.

