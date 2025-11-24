Fallece Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez

La actriz de doblaje Gabriela Michel murió debido a un accidente doméstico, según reportó la Asociación Nacional de Intérpretes.

La actriz de doblaje mexicana Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez, falleció este lunes 24 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes. Tenía aproximadamente 65 años.

“Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje, su voz permitió a personajes, como Samantha Jones de la popular serie norteamericana a “Sex and the city”, poder ser escuchados en español”, recordó la ANDI en sus redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió alrededor de las 7:00 a.m. a consecuencia de un accidente doméstico, aunque la familia aún no ha emitido un comunicado oficial.

Una voz detrás de múltiples personajes

Gabriela Michel nació en la Ciudad de México y desarrolló una amplia trayectoria como actriz de doblaje y locutora. Su voz dio vida a personajes emblemáticos en películas y series, y fue escuchada por varias generaciones.

Aunque su perfil era más reservado que el de otros miembros del clan teatral-televisivo al que pertenece su hija, su trabajo en el doblaje la posicionó como una figura respetada en el medio.

La primera esposa de Eugenio Derbez

Gabriela fue la primera pareja formal de Eugenio Derbez, en una etapa en la que ambos comenzaban sus carreras. De su matrimonio nació Aislinn, su única hija en común.

Aunque la relación terminó cuando ambos eran aún muy jóvenes, han mantenido una coparentalidad estable y cordial durante décadas.

Su vínculo familiar y legado

Gabriela fue la primera esposa del comediante y actor Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn Derbez, nacida en 1986. Tras su separación, ella formó una nueva familia junto al locutor Jorge Alberto Aguilera, conocido como “El Señor Aguilera” del programa En Familia con Chabelo, con quien tuvo dos hijas más, Michelle y Chiara.

Aislinn ha compartido en varias ocasiones fotografías con su madre y sus hermanas menores, dejando ver una relación cercana y afectiva que hoy se ve marcada por la pérdida.

