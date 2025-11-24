Fiscalía, ¿rebatinga cabecista?

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Buena parte de las carreteras podrían ser bloqueadas por transportistas que protestan por la falta de seguridad que implica ser víctimas de extorsión y robo. Y ni como negar que los casos son frecuentes sin que autoridad alguna pueda contener la impunidad con la que actúan los grupos delictivos provocando severos daños a la economía y molestias y perjuicios al ciudadano común.

Existe impunidad digo, y es razón para que los asaltos se multipliquen, lo cual significa que viajar se convierte en aventura de alto riesgo, sobre todo para familias y particulares, algunos(as) que lamentablemente forman parte de la estadística criminal. En síntesis, nunca como ahora el peligro asecha a quienes deben viajar, y de verdad uno le piensa para salir a despoblado, es el caso del columnista acostumbrado a vagar por distintos rumbos por puro gusto, o aprovechado cualquier pretexto.

De manera que el país podría quedar incomunicado desde las primeras horas de este lunes por lo que los daños serían cuantiosos en todos los sentidos, siendo lo más importante el desabasto de alimentos y la paralización obligada de millones que para sobrevivir dependen de la movilidad cotidiana.

Usted seguro se pregunta: “¿y el gobierno?”. La respuesta es el silencio. Y es que los transportistas siguen esperando diálogo. He aquí “la problema”, como diría el ranchero. Y es que el tema está en manos de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez que nomás no puede con este y otros asuntos encomendados por Doña Claudia. Es opinión del que aquí escribe, que dicha funcionaria en vez de aportar beneficio a la 4T acarrea dificultades y obstáculos para lograr entendimientos. Y viera que suma fracasos con singular alegría, entre otros, con la Coordinadora Nacional de Magisterio (CNTE por sus siglas en español), con las buscadoras de familiares desaparecidos, con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, con defensores de derechos humanos y los diversos grupos que protestan por violaciones a sus condiciones laborales o de otro tipo. Y no se diga con partidos y legisladores de la oposición. Insisto en que AMLO hizo mal en imponerla al actual régimen a pesar de su nula actuación en Seguridad Pública el sexenio anterior. Por el bien de todos Icela no debiera permanecer en el gabinete.

Lo anterior algo o mucho tiene que ver con la vulnerabilidad a que sigue expuesta la Señora Presidenta. Sabrá que el sábado fue retenida por dirigentes de la CNTE en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, mismos que literalmente la obligaron a firmar documentos conteniendo demandas, algunas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 que fuera impulsada por Felipe Calderón causando gravísimo daño al magisterio y en general a la burocracia federal. Tal exigencia ha sido permanente y origen de múltiples protestas en la capital al grado de intentar asaltar el Palacio Nacional y la Cámara de Diputados, además de plantones y “tomas” de las principales avenidas con la consecuente molestia ciudadana.

Los maestros son bravos y luchones al defender sus derechos, lo cual es bueno de toda bondad. Respecto del “detalle” del sábado, llama la atención que Doña Claudia no reciba la protección necesaria ni siquiera ante la amenaza de la minoría rapaz decidida a “incendiar” a México utilizando la violencia en todas sus variantes. Y ni modo que sea invento si está probado que para el efecto utilizan al llamado “bloque negro” compuesto por delincuentes de mentalidad destructiva y criminal provenientes del bajo mundo y reclutados, incluso, a través de redes cibernéticas. A eso han llegado en el afán de crear caos y desestabilización política sin importar las consecuencias. ¡Jijos de Lucifer!.

Bueno sería saber entre los(as) aspirantes a la Fiscalía estatal, cuántos rinden sumisión a Cabeza de Vaca. No vaya a resultar peor el remedio que la enfermedad. La sospecha se relaciona con la sorprendente cantidad de ”leguleyos (as)” a quienes de pronto les nació el espíritu de sacrificio que significa defender y hacer cumplir la ley…”¿Pos di’onde acá?”, como dijo aquel.

