Frente frío afectará a estos estados del miércoles 26 al viernes 28 de noviembre

De cara a mitad de semana, el SMN de Conagua informa sobre las condiciones climáticas en México

El frente frío número 16, una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical ocasionarán descenso de las temperaturas, lluvias aisladas y vientos fuertes en el norte y noreste de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa en su pronóstico extendido que habrá no sólo bajas temperaturas sino también lluvias puntuales intensas en diversas partes de la República Mexicana.

Para que tomes tus precauciones, te compartimos en dónde se registrarán las fuertes heladas en el periodo del martes 25 al jueves 27 de noviembre, y evites enfermarte de las vías respiratorias en estos tiempos en los que el otoño registra bajas temperaturas, aunque no como en años anteriores.

¿En dónde hará frío el martes 25 de noviembre en México?

El frente núm. 16 se extenderá sobre el norte y noreste de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente del país en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Los estados en donde se registrarán temperaturas menores a los 5 grados centígrados son los siguientes:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

En tanto, las entidades con temperaturas de 0 a 5 grados centígrados son las siguientes:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Veracruz

Oaxaca

¿En dónde hará frío el miércoles 26 de noviembre en México?

El miércoles, el frente frío número 16 será reforzado por una masa de aire marítimo polar proveniente del noroeste de Canadá, por lo que se desplazará lentamente sobre el noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el suroeste del golfo de México y el sureste del país ocasionando marcado descenso de temperatura.

También habrá lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz; además de evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Las entidades con zonas serranas en donde se registrarán temperaturas por debajo de los 5 grados son las siguientes:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Mientras que las zonas serranas que sentirán temperaturas de entre 0 a 5 grados centígrados son las siguientes:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

¿En dónde hará frío el jueves 27 de noviembre en México?

El jueves el frente frío número 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y el suroeste del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión en el sureste mexicano, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, muy fuertes en Tabasco y Chiapas e intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los estados con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados se registrarán en las siguientes entidades:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO