Fuerte norte deja sin luz a primaria Armando Barba; 350 alumnos toman clases entre canchas y dispositivos

La falta de luz ha obligado a modificar horarios, cambiar espacios de clase y, en el caso del turno matutino, migrar temporalmente a la modalidad en línea.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Desde hace dos semanas, la primaria “Armando Barba”, turno vespertino, permanece sin energía eléctrica luego de que un fuerte norte derribara los cables que abastecen al plantel.

Francisco Teodoro Solis Burgos, director del turno vespertino, explicó que el problema se originó cuando las rachas de viento tumbaron la línea que alimenta la escuela.

Desde entonces, tanto directivos como docentes han buscado soluciones, pero el costo de la reparación supera su capacidad presupuestal.

“Hemos hecho estudios sobre la viabilidad de reparar esto, pero sí es un monto elevado. Por eso solicitamos apoyo del Ayuntamiento, no para la totalidad, pero sí para una parte”.

De acuerdo con los directivos, el cálculo inicial para restaurar la infraestructura eléctrica oscila entre 60 y 70 mil pesos, una cantidad que el plantel no puede cubrir por completo.

Mientras se define el apoyo institucional, la operación escolar ha tenido que adaptarse. El turno matutino imparte clases en línea y envía actividades por medio de dispositivos electrónicos. En el turno vespertino, donde el número de estudiantes es menor, las clases continúan de manera presencial, pero en las canchas, debido a que los salones permanecen oscuros y calurosos sin ventilación.

“Tomamos clase en las canchas porque dentro del aula es muy oscuro y hace mucho calor”, explicó.

Hasta el momento no se ha reportado daño en aparatos eléctricos, aunque el director aclaró que no podrían confirmarlo sin restablecer el servicio.

Entre ambos turnos, alrededor de 300 a 350 alumnos se encuentran afectados por la falta de energía eléctrica, situación que ha limitado el funcionamiento normal de la escuela y mantiene en pausa algunas actividades administrativas y pedagógicas.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón