Japón declara epidemia por más de 84 mil casos de influenza

Japón registra más de 84 mil casos de influenza en una semana, con alertas en varias prefecturas y cierres escolares, mientras autoridades piden reforzar medidas preventivas

Japón enfrenta un aumento en los contagios de influenza A, cepa H3N2, luego de que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del país oriental diera a conocer el balance semanal correspondiente al periodo del 3 al 9 de noviembre, en tan solo siete días, los centros médicos de vigilancia del país notificaron 84,183 casos.

De acuerdo con la información de las autoridades sanitarias, la media nacional por punto de monitoreo se situó en 21.82 casos, mientras que en la misma semana de 2023 el indicador había sido de 1.06, lo que subraya la magnitud del incremento. Se destacó que el aumento no se distribuye de manera uniforme en todo el territorio japonés, sino que se concentra principalmente en el noreste del país y en la populosa región de Kanto, dentro de estas zonas:

Miyagi, 47.11 casos por centro de monitoreo

Saitama, 45.78

Kanagawa, 36.57

Fukushima, 34.6

Iwate, 30.24

Toman medidas en Japón ante casos de influenza

Estas cinco regiones superaron con claridad el umbral oficial de alerta, establecido en 30 casos, lo que obliga a activar protocolos de vigilancia reforzada y a recomendar medidas adicionales de protección a la población. Los especialistas en salud pública advierten que la situación podría complicarse aún más durante las próximas semanas.

En 3,584 guarderías, jardines de infancia y escuelas de primaria y secundaria se vieron obligadas a aplicar cierres parciales o totales con el fin de frenar la propagación del virus entre estudiantes y personal docente.

El gobierno japonés ha reiterado la importancia de reforzar las medidas básicas de prevención, especialmente el lavado frecuente de manos: humedecer las manos con agua, aplicar jabón, generar espuma, limpiar palmas y dorsos, frotar cuidadosamente entre los dedos, uñas, pulgares y muñecas, y finalmente enjuagar con abundante agua.

¿Podría llegar a México la epidemia de influenza?

Tradicionalmente, la influenza tiende a intensificarse hacia finales del año, se espera la entrada de una masa de aire frío que provocará temperaturas equivalentes a las de diciembre, lo cual incrementa el riesgo de que la población sea más vulnerable a las infecciones respiratorias. Las bajas temperaturas suelen contribuir a la permanencia del virus en el ambiente y favorecen el aumento de contagios en espacios cerrados.

Hasta el momento, ni la Organización Mundial de la Salud ni ninguna otra autoridad sanitaria ha emitido alertas internacionales, mientras tanto puedes estar alerta de los síntomas y acudir al servicio médico en caso de presentarlos, recuerda que la vacuna es la prevención más afectiva.

Fiebre alta de aparición repentina (más de 38 °C)

Tos, generalmente seca

Dolor de cabeza

Dolores musculares y articulares (malestar general)

Dolor de garganta

Cansancio extremo

En algunos casos, síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarrea, especialmente en niños

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO