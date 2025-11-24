Muere joven motociclista; Municipio refuerza operativos y acudirá a Victoria para coordinar nuevas acciones de prevención

El funcionario reiteró que la combinación de supervisión, educación vial y coordinación con autoridades estatales será clave para frenar la incidencia de percances

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras el fallecimiento de una joven en un accidente de motocicleta ocurrido este fin de semana sobre la avenida Primero de Mayo, el Ayuntamiento confirmó que reforzará las estrategias para disminuir los hechos viales que involucran a motociclistas. Mario Lara Martínez, director de Gobierno municipal, lamentó el caso y recordó que desde hace meses se realizan operativos permanentes para fomentar el uso del casco y la regularización de quienes utilizan motocicletas como medio de transporte.

“Ustedes son testigos, se ha aumentado muchísimo el uso de la motocicleta, pero también la responsabilidad que deben tener los conductores”, afirmó.

El funcionario comentó que esta misma semana personal de Tránsito acudirá a Ciudad Victoria para sostener reuniones de coordinación con la Secretaría de Salud estatal, con el fin de emprender nuevas acciones enfocadas en el diseño de programas para que el uso protección de motociclistas.

“Vamos a estar acudiendo a reuniones para emprender nuevas medidas sobre el uso del casco y las protecciones que deben utilizar los motociclistas”, explicó.

Respecto al accidente que cobró la vida de la joven, confirmó que el caso ya está en manos de la Fiscalía, que cuenta con avances en la investigación gracias a videos y testimonios recabados.

Lara Martínez reconoció que los incidentes continúan registrándose también en el bulevar costero, donde se llevan a cabo operativos nocturnos cada fin de semana para reducir riesgos, especialmente entre jóvenes.

“Se siguen dando los accidentes, pero ahí estamos presentes con ellos”, dijo.

El funcionario reiteró que la combinación de supervisión, educación vial y coordinación con autoridades estatales será clave para frenar la incidencia de percances que involucran motocicletas en la ciudad.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón