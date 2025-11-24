Operan de emergencia a Adrián Uribe

Adrián Uribe preocupó a sus fans por una foto desde la cama con la que confirmó que tuvo que someterse a una operación; esto es todo lo que se sabe hasta ahora

Adrián Uribe causó preocupación en redes sociales tras aparecer en cama por una operación de emergencia; fue el propio actor y comediante quien dio los detalles de su actual estado de salud y de una molestia que lo llevó al quirófano.

Por medio de una selfie publicada en Instagram, Adrián Uribe se dejó ver recostado en cama y con el brazo izquierdo inmovilizado, aunque sonriente y dispuesto a hacer el símbolo de amor y paz con la mano afectada.

Según lo que se aprecia, no perdió movilidad; sin embargo, ante una operación en el hombro tiene que mantener reposo y todos los cuidados necesarios para tener una pronta recuperación. A través de redes escribió:

“Pues con la novedad de que me operaron del hombro pero todo salió bien afortunadamente! Ahora unos días de reposo y como nuevo!”.

¿Qué le pasó a Adrián Uribe?

Hasta ahora se desconoce qué fue lo que le pasó al comediante, quien se espera dé más detalles en los próximos días y ante la preocupación de sus fans. Mientras tanto, la sección de comentarios se llenó de mensajes positivos y de apoyo tanto de los seguidores, como de otros famosos.

“Cuídate mucho amigo, tápate bien y ponte a ver nertflis con una cobijita”, escribió Omar Chaparro.

“Eyyy recupérate pronto Tq @adrianuribe bendiciones”, agregó Alexis Ayala.

“Que te recuperes pronto!! Ánimo amigo”, le deseó Sebastián Rulli.

Cande destacar que otras figuras como Isabel Lascurain, Juan José Orige, Cinthia Aparicio, Mariana Seoane y Ricardo Margaleff, tan solo por mencionar algunos, se sumaron a los buenos deseos y pronta recuperación del actor.

Cabe destacar que hace una semana, previo a esta cirugía de hombro, Adrián Uribe presumió unas vacaciones familiares a la playa junto a su esposa, la modelo brasileña Thuany Martins. De este viaje presumieron algunas selfies en trajes de baño, el mar y románticos mensajes del famoso dedicados a su pareja, con quien ya lleva seis años de relación.

“En donde sea, pero contigo”, escribió el también comediante en Instagram.

¿Cuántos hijos tiene Adrián Uribe?

Adrián Uribe tiene tres hijos, pero de diferentes matrimonios; mientras Gael y Matteo son fruto de su relación con Thuany Martins, Emily fue resultado del primer matrimonio del actor, el que tuvo con Carla Pineda.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO