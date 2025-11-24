Psicología de las carreras profesionales con mayor demanda en la FaDyCS Campus Sur

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La pandemia provocó afecciones a la salud mental, principalmente entre la niñez y la juventud y significó un área de oportunidad para el estudio del comportamiento humano.

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Sur la carrera de psicología es una de las de mayor demanda ; actualmente cuenta con mil 050 estudiantes; así lo dio a conocer Elda Ruth de los Reyes Villarreal directora de la institución académica.

«Tenemos como mil 050 jóvenes de psicología es una carrera muy grande, hay mucha demanda. Hoy después de la pandemia nos damos cuenta que se abrió una gran oportunidad. Hoy ya todo mundo va con un psicólogo para que lo atienda porque es muy importante cuidar la salud mental y se ha concientizado la gente lo trascendente que es»

De los Reyes Villarreal recordó que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Sur cuenta con un Centro de Apoyo Psicológico a la comunidad y trabaja con la administración municipal de Tampico para la implementación de un programa de psicología para planteles de nivel secundaria.

«Hicimos un programa extraordinario por competencias, apertura, desarrollo y cierre de los muchachos sí nos ha ido muy bien estamos apoyando a la Licenciada, Mónica Villarreal apoyando a la Secretaría de Educación del ayuntamiento con este programa»

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Sur acudió hoy a la muestra didáctica de psicología «Fundamentos de la Psicomedición» que realizaron estudiantes de primer semestre de psicología a la que asistieron madres y padres de familia de estudiantes lo que la directiva valoró como parte importante dentro de la educación integral de quienes cursan esa carrera profesional.

