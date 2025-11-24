Reanudan los bailes en la plaza Hijas de Tampico

No deben de ingerirse bebidas alcohólicas o los organizadores volverán a perder el permiso

TAMPICO, TAM.- Tras la suspensión de los bailes en la plaza Hijas de Tampico al detectarse la presunta venta de bebidas etílicas; Martha Quiroz Cortez, presidenta de la comisión de mercados en el cabildo de Tampico informó que este domingo se reanudó esa actividad.

Sin embargo; advirtió que el permiso se otorga siempre y cuando no se permitan ni la ingesta, ni la venta de bebidas alcohólicas al estar prohibido en la vía pública.

«Que no tomen… que no hagan cosas que puedan perjudicar los bailes. Ayer fue un baile masivo un artista cumplía creo quinto aniversario algo así, muchísima gente hubo vallas. No venta de alcohol…no vamos a permitir eso, el baile es para divertirnos cuidar que estamos en vía pública y está prohibido beber»

Cortez Ramírez insistió en la necesidad de que organizadores acaten la disposición de la autoridad municipal.

«A partir del domingo antepasado se les renovó el permiso que cada semana ellos hacen con ciertas obligaciones que ellos deben de tener personas identificadas del staff del evento»

La presidenta de la comisión de mercados expresó que el baile de este domingo se autorizó para la celebración del quinto aniversario de un artista, evento para el que se instalaron vallas y a partir del que cambio el lugar asignado a la tarima en la que se presentan los grupos para garantizar orden.

Por Cynthia Gallardo

La Razón