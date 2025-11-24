Suma esfuerzos Armando Martínez en favor de la seguridad regional

El presidente municipal de Altamira reiteró su compromiso de mantener una colaboración permanente entre los ayuntamientos, la Sedena, la Guardia Nacional y autoridades federales

ALTAMIRA, TAM.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una reunión de trabajo con mandos militares en las instalaciones del 15º Batallón de Infantería, con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad en la zona sur de Tamaulipas.

El alcalde informó que el encuentro permitió reforzar la coordinación entre autoridades municipales y fuerzas armadas, destacando la presencia de sus homólogos de la región: el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal; de El Mante, Patty Chio; de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez; y de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

La reunión estuvo encabezada por el General DEM Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar, con quien se revisaron acciones conjuntas para reforzar la seguridad y prevenir situaciones de riesgo en los municipios participantes.

“La seguridad es prioridad, y juntos seguimos fortaleciendo la coordinación institucional para transformar nuestra zona con mayor certidumbre”, expresó Martínez Manríquez tras el encuentro.

El presidente municipal de Altamira reiteró su compromiso de mantener una colaboración permanente entre los ayuntamientos, la Sedena, la Guardia Nacional y autoridades federales, a fin de consolidar un sur de Tamaulipas “más fuerte y seguro para todas las familias”, concluyó.

Con esta reunión, los municipios reafirmaron su voluntad de continuar sumando esfuerzos para garantizar la tranquilidad y bienestar de la población.

POR OSCAR FIGUEROA