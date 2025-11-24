Tampico en el panorama energético

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

Este día, Tampico vuelve a colocarse en el radar nacional e internacional como punto de referencia para el sector energético.

Con la realización del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, un foro que llega en un momento estratégico para el estado y cuya sede -la Cuna de la Industria Petrolera de México- resume una historia y una vocación singular.

Bajo la gestión del gobernador Américo Villarreal, el estado ha apostado por una política energética que combina visión de largo plazo, orden institucional y decisiones que aterrizan en proyectos concretos.

Como ejemplos están la expansión del puerto de Altamira, ya convertido en un nodo logístico imprescindible, y la inauguración del gasoducto en Reynosa, con una inversión de 2,980 millones de pesos.

Además está la construcción de una planta de licuefacción en las costas tamaulipecas abre la puerta a la exportación de gas hacia Europa.

Esto explica por qué Tamaulipas ha logrado consolidarse como un centro energético, ya que concentra el 63% de los recursos prospectivos del país, tiene 18 cruces fronterizos que potencian el nearshoring y fue el primer estado en certificar su programa sectorial de energía.

Ese dato habla de institucionalidad y capacidad técnica, que marcan una diferencia respecto a otros estados del país.

En este contexto, el hecho de efectuar el Congreso en Tampico es un mensaje que apuesta por una ciudad moderna, competitiva y lista para recibir inversiones.

Tampico tiene historia en el sector energético pero también posee talento, infraestructura y cultura de negocios para seguir siendo el principal referente energético del noreste.

El evento ofrecerá desde hoy y hasta el miércoles conferencias magistrales, paneles de discusión, análisis sobre la transición energética y un área de networking que, en los hechos, es el corazón del foro.

Ahí podrán lograrse las alianzas, cerrar tratos contactos y explorar proyectos que pueden transformar regiones completas.

La presencia de empresas nacionales y extranjeras, instituciones académicas y organismos del sector, confirma que este encuentro tiene una dimensión mucho mayor que la protocolaria.

Ser sede de este congreso es un reconocimiento para Tampico, pues la ciudad se convierte en la plataforma ideal para mostrar proyectos, ventajas y oportunidades.

También en el punto donde gobierno estatal y municipal alinean estrategias para mostrar al sur de Tamaulipas como un corredor energético, industrial y logístico con futuro amplio.

EL CAMPO TAMAULIPECO TAMBIÉN ES UNA PRIORIDAD

En Tamaulipas, el proceso de cambio iniciado hace tres años se amplió a áreas de importancia estratégica, como el campo.

Además de los avances en la seguridad ciudadana, la construcción y mejoramiento de infraestructura, la simplificación administrativa para hacer más transparentes los procesos de asignación de contratos o el aumento en la cobertura de programas asistenciales que buscan el bienestar social.

Uno de los puntos en donde el gobierno de Américo Villarreal Anaya ha trabajado más es en el del campo, en donde el proceso de transformación se nota en proyectos gestionados ante la Federación, para crear condiciones de mejoramiento.

Así, algunos de los proyectos estratégicos tienen que ver con cruces internacionales, infraestructura carretera, urbana, hídrica, portuaria y ferroviaria, impulsados por el Américo Villarreal Anaya, han recibido el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy se notan claramente.

Un ejemplo de ello es la inversión de más de 636 millones de pesos destinados al sector agrícola, como parte de la estrategia para recuperar la soberanía alimentaria perdida durante los años del período neoliberal que padeció el país.

En estos tres años, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, el gobierno de Américo sigue buscando opciones para resolver los problemas estructurales que dejaron al campo tamaulipeco en una situación difícil, por eso se mantiene la cercanía y se gestiona recursos ante la Federación de manera constante.

Esto se traduce en apoyos, subsidios, acompañamiento técnico, mejores precios en diversos mercados, entrega de fertilizantes y buscando generar valor agregado a la producción, para que los productores del campo tamaulipeco mejoren sus condiciones de competitividad.

Uno de los aspectos más importantes es que la administración estatal promueve la producción de biocombustibles, para lo cual plantea la construcción de una panta para elaborar etanol a base de sorgo, un proyecto que ya genera interés entre potenciales inversionistas.

Además, analiza que se produzcan harinas nixtamalizadas también de sorgo blanco e inclusive, está por inaugurarse la primera tortillería de este tipo en donde participan gobierno y productores.

Pero no es todo, pues hablando de sorgo, en donde Tamaulipas es líder nacional en producción, mediante el programa federal “Cosechando Soberanía”, que incluye mejores tasas de interés y subsidios del 50% para el seguro agrícola, hay una línea de crédito de 170 millones de pesos para apoyar las y los productores.

Estas son algunas señales de que el campo tamaulipeco también es una prioridad, de que se han dado pasos firmes en su transformación y de que, como en otros rubros, también en este el gobierno de Américo está impulsando cambios de fondo.

Por. Tomás Briones

abarloventotam@gmail.com